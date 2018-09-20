髮上玩「原」味 布農科大生將出征香江

弘光科大美髮系學生黃楚豪，參加AHMA比賽在創意設計組奪冠，將代表台灣出征香港。（陳淑娥攝）

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原住民大三生黃楚豪日前參加美髮造型賽，將布農族編織元素在頂上大放異彩，勇奪創意設計組第1名，將與3位同學代表台灣到香港參加總決賽，他開心說，「因為堅持夢想，才讓原住民文化躍上國際舞台！」

第8屆AHMA美髮菁英大賽日前在台北舉行，主題為「根新」，分成「新銳之星」、「時尚梳編」、「都市風格」、「創意設計」、「男士時尚」5組，弘光科大學生拿下2冠1亞1季軍等，成績優異相當不易。

奪冠的黃楚豪來自花蓮卓溪鄉石平部落的單親家庭，母親在他國一時病逝，父親身兼母職母養3小孩，也一度反對他繼續升學，希望幫忙賺錢，但黃楚豪堅持學習美髮求一技之長，如今用成績來證明自己的努力。

黃楚豪把布農族編織的元素運用在造型上，使用耳耙子勾出髮型，再結合羽毛及洗衣網當裝飾，把原住民圓形圖騰運用在編梳上，獲得評審青睞拿下創意設計組第一名。他將於11月代表台灣參加香港決賽外，要把布農族元素發揮的淋漓盡致。

在時尚梳編組獲得亞軍的鍾裕翔，去年參加「新銳之星組」拿下總決賽冠軍，今年參加時尚梳編組，改變項目想要自我突破。「壓力越大越能讓自己成長！」鍾裕翔指出，5月起開始準備日本藝術季賽，7月比賽結束後馬上投入環台義剪活動，隨即又到台北實習，幾乎沒有休息，如今取得決賽資格，這一切都值得了。

(中時 )

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