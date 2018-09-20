秋節一定要吃月餅 網友點名這2款最雷最難吃

2018年09月20日 09:09 中時電子報 戴安瑋

中秋節連假即將來到，有網友在ptt上表示，月餅已經被鳳梨酥和蛋黃酥消滅了 ，有沒有人發現這件事？ 月餅真的是不知不覺被殲滅，引起網友熱議， 有網友說，「哪有，我家從小就吃蛋黃酥」、「鳳梨酥從來就不是月餅」，還有網友直白的點名廣式月餅、綠豆椪包滷肉最難吃。

有網友在ptt上po文表示，「各位，月餅已經被鳳梨酥和蛋黃酥消滅了，有沒有人發現這件事？ 月餅真的是不知不覺被殲滅，以前一盒月餅有各種口味，類似各式各樣小型的漢餅裝在一盒 ，現在大家都被鳳梨酥與蛋黃酥欺騙了，他（應是它）們根本不是月餅，沒有人發現月餅已經被兩酥悄悄殲滅了嗎？」，引起網友熱議。

有網友說，「蛋黃酥從我小時候他就是月餅的一種了，鳳梨酥就不是」、「今年吃的月餅都變成鳳梨酥了」、「蛋黃酥才是王道」、「傳統月餅太甜了 ，綠豆椪或蛋黃酥才好吃 」也有網友說，「把芋頭酥放哪了」、「哪有這回事 我家中秋節只吃綠豆椪」、「蛋黃酥也是被消滅其中之一 因為太甜現代人又不吃鴨黃」。

另有網友直白的點名廣式月餅、綠豆椪包滷肉最難吃，網友說「廣式的幾乎都雷 又大塊餡料又莫名其妙」、「廣式月餅地雷太多 」、「廣式超難吃+1，死甜，味道都一樣」、「廣式月餅最可怕的口味是：伍仁月餅 吃一口就吐出來，完全不誇張」。另有網友說，「綠豆碰裡面包滷肉的，超噁」、「我愛綠豆椪，但吃到有滷肉真的瞬間想吐 到底誰想出來在月餅裡包肉的」。

(中時電子報)