影》與AK-47同門 普丁化身狙擊手親測俄軍新步槍

俄羅斯總統普丁，親自下場測試軍方新型狙擊步槍的威力。（圖/克里姆林宮推特）

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中時電子報

據今日俄羅斯（RT）報導，一向在鏡頭前展現硬漢風格的普丁（Vladimir Putin），近日又有新「造型」出現，在多名將官陪伴下、前往卡拉什尼科夫工業（Kalashnikov rifle）訪視，並現場化身為狙擊手、拿起俄羅斯陸軍（Russia Army）未來新型的步槍親自測試，並成功在最大距離上命中半數目標。

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普丁親自下場試射新型狙擊步槍。

對於普丁的正面形象，俄羅斯多家電視台可說是不遺餘力地「打造」，前往位於俄羅斯近郊、被稱為「愛國者」（Patriot）的練習場，普丁試射的畫面很快地傳開，露西亞24電視台（Rossiya 24）更這麼形容，「標靶被設置於最大射擊距離，普丁在調整他的心跳和呼吸後，穩健地扣下板機，完全是一名熟練的狙擊手風範。5發試射中，至少有超過一半成功命中靶心！」

俄羅斯總統普丁（圖左），日前親自對軍方新款狙擊步槍進行實測。（圖/克里姆林宮）

打造新版狙擊步槍的卡拉什尼科夫工業，也是聞名全球的AK-47步槍生產者，普丁所使用、外殼塗有銀白色迷彩的步槍，是其新作品之一，命名為「SVCh」；於去年軍事展中亮相，被視為俄羅斯軍方知名的德拉古諾夫狙擊步槍（SVD）改良升級版。新版的步槍根據過往缺點進行修正，包含槍托、子彈上膛方式和瞄準精準度，被俄羅斯視為超越現代狙擊步槍之作。

(中時電子報)

文章來源：Sniper Putin: Russian president tests new Kalashnikov marksman rifle (VIDEOS)

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