台南3所國中89人 疑食物中毒肚痛腹瀉

圖為永康國中採樣的18日午餐，包括馬蹄條、紅豆包、烏龍麵、青花菜、日式豬排。（台南市衛生局提供）

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台南市傳出永康、後甲、海佃國中食用由團膳業者提供營養午餐菜餚後，18、19日兩天陸續傳出學生腹痛、腹瀉等症狀，少數嘔吐，截至9月19日19時止共計89人出現疑似食品中毒症狀，67人就醫，多數學生症狀都已緩解。

台南市衛生局表示，19日下午接獲通報永康國中攝食9月18日午餐後2位學生出現身體不適症狀就醫，之後陸續接獲後甲國民中學及海佃國民中學通報疑似食物中毒案件，發生食物中毒的3校均由北區一家團膳業者提供菜餚，當天午餐有烏龍麵、青花菜、日式豬排、馬蹄條、紅豆包等，18日下午2時起陸續有學生出現腹痛、腹瀉等症狀，少數有嘔吐，就醫人數67人並分散在各班級。

清查3校截至9月19日19時止統計通報，永康國中44人、海佃國中30人、後甲國中15人，多為上吐下瀉、腹痛等，其中67人自行就醫且均已返家休養，目前已無大礙。教育局表示，目前腹瀉原因尚待釐清，惟為避免後續效應，已協助3校啟動緊急應變措施，暫停該廠商供餐，改由其他協力廠商供應，待衛生局釐清發。

衛生局指出，19日獲報後，隨即前往餐盒食品工廠稽查採樣，並至學校調查及採集食餘檢體送驗，並向衛生福利部疾病管制署申請流行病學調查支援。若檢驗及調查結果證實由病原性微生物所引起，衛生局將依違反食品安全衛生管理法第15條第1項規定，依法處新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰。

(中時 )

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