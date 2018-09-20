遭控與少女性交易 美警：3D列印槍枝發明家逃至台北

2018年09月20日 10:04 中時電子報 李靖棠

據美國哥倫比亞電視台（CBS）報導，因發明3D列印（3D Printed）槍枝技術、一度成為美國媒體爭議「名人」的寇迪威爾森（Cody Wilson），在其槍枝合法化被法院阻擋後，今日又傳出、德州奧斯丁（Austin, Texas）警方指控，他在與一名年僅16歲的少女進行性交易後，在進行逮捕前夕出逃國外，當地警方透露，「目前掌握消息顯示，威爾森最後位置在台北，但我們完全不知道為何他會飛去台灣。」

3D-printed gun maker faces child sex assault charges

但關於此案，根據中國時報記者蕭承訓採訪回報，我國刑事局國際科表示，目前並未接獲任何來自美方的訊息、以及國際刑警組織（Interpol）的通報，僅能就報導內容持續關注了解，視狀況採取作為。

由發明家威爾森創造、名為「解放者」的3D列印槍枝。（圖/美聯社）

奧斯丁警方表示，威爾森於8月份在當地一間旅館，支付500美元（約1.5萬台幣）費用、與一名16歲少女發生性關係，此事被警方得知後立即申請逮捕令，但前往其住處後才發現，威爾森已提前一步離境出國。一旦抓回威爾森，他將被以二級重罪（second-degree felony）起訴，恐需面臨2至20年的有期徒刑懲罰。

Commander Troy Officer with APD’s Organized Crime Unit discusses sexual assault charges against Cody Wilson. https://t.co/yF8nx0XlEt — Austin Police Dept (@Austin_Police) 2018年9月19日

身兼發明家和社會運動者的威爾森，是被稱為「解放者」（The Liberator）的3D列印手槍發明者，於2013年誕生，槍身透過3D列印技術製程、僅有撞針部分是金屬材質、其餘均屬於塑膠。雖然當年遭到聯邦警告且禁制，但威爾森於2015年提出抗告、並以憲法第一修正案（First Amendment）所保障的言論自由、與違背第二修正案（Second Amendment）中人民有權擁槍權益為由，於今年6月份和聯邦政府和解，讓這款「解放者」和藍圖重生。

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(中時電子報)