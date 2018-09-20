豈有此理！偷吃被抓卻用神哲理… 讓男友悶做綠光警

2018年09月20日 10:10 中時電子報 張國欽

偷吃女子佈下陷阱，最終讓男友選擇原諒。 （圖／翻攝自微博）

情侶一旦遇到對方偷吃，十之八九可能選擇分手，但網路最近瘋傳一段情侶對話，出軌的女子為了挽回男友，竟然拋出一些歪理洗腦對方，還把自己的出軌行為合理化，最後成功說服男友選擇原諒。

偷吃女子佈下陷阱，最終讓男友選擇原諒。 （圖／翻攝自微博）

被抓包的女子為了不想分手，反問男友：「我們4年的感情，都抵不過一個陌生男人的1次約炮？」、「如果出軌不存在，你會和我分手嗎？」

偷吃女子佈下陷阱，最終讓男友選擇原諒。 （圖／翻攝自微博）

女子再把問題推到男方身上問：「分手後會再找女朋友嗎？你怎麼知道你新找的女朋友就沒有出軌過？」，「你寧可用給剛認識的女生機會，卻不給你個與你相愛4年的女人機會，膩了不愛了就直說，何必用這種理由來分手？」

偷吃女子佈下陷阱，最終讓男友選擇原諒。 （圖／翻攝自微博）

偷吃女子佈下陷阱，最終讓男友選擇原諒。 （圖／翻攝自微博）

還用理論洗腦男友：「每個人的配偶綜合分數都是很接近的，你就算再找女朋友，對方的顏值性格以及忠誠度，都不會和她相差多少，因此，新的女朋友一定也有出軌過。由此得出，男生終究找的都是出軌過的女生。」

女子最後表示「我約炮只是逢場作戲，真正愛的還是你，為何要分手去找一個不熟悉、沒準曾經也出軌過的人呢」。

男子反問女友：「如果我也出軌了，妳可以接受嗎？」。女子回答：「你出軌了，如果你不想分手，你就要想辦法把我哄回來，並且你以後都不能用我曾經出軌這個事來說我了，你覺得沒關係你就出軌一次吧。我哄你，我只要不做，做一個講道理的女人就可以了。但你哄我的話，就不是用講道理囉，是要花錢錢的囉，這個你可要有心理準備喔。」

最後男子成功被洗腦，並且原諒無奈的說：「妳當初去進修哲學的時候，我就不應該給妳去」。

有網友對女子用神哲理讓男友原諒直呼「佩服到五體投地」，還有人笑說「國家級詭辯選手了」、「嚴禁女友讀哲學了，哈哈」、「女友肉體上背叛你，再用智力上侮辱你，真不簡單」、「別亂放生，我不想受害啊XD」、「感覺這男的這輩子翻不了身了」。

(中時電子報)