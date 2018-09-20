仇家「回禮」 狹路相逢 持西瓜刀砍5刀血濺街頭

嘉義市警方在八掌溪畔起獲凶刀。（廖素慧翻攝）

友善列印
中時
嘉義市警方帶回劉嫌調查。（廖素慧翻攝）
嘉義市警方在八掌溪畔尋找凶刀。（廖素慧翻攝）

仇家「回禮」？嘉義市昨晚發生持刀當街砍人事件，嫌犯劉姓男涉嫌持刀砍殺蔡男後，20日凌晨投案，2男疑因金錢糾紛，5月間蔡男持刀砍傷劉男，劉男懷恨在心，隨身帶西瓜刀，昨晚冤家狹路相逢，劉嫌出刀砍蔡嫌5刀，送醫時呈現出血性休克，無意識，經急救後脫險，目前在加護病房觀察中。

嘉義市吳鳳南路軍輝橋附近19日晚間近8時，劉嫌與蔡嫌在一家速食店前狹路相逢，劉嫌揮刀砍蔡嫌，蔡嫌猝不及防，拔腿往南方逃命，劉嫌追逐至一家餐飲店前繼續砍人，警方獲報趕到，劉嫌已逃逸無蹤，警消立刻將血流如注的蔡嫌送醫急救，劉嫌今天凌晨零時30分許投案。

警方調查，受傷的20歲蔡男有傷害前科，22歲劉嫌有傷害、竊盜、毒品、詐欺等前科，2人疑似因一起金錢糾紛而有嫌隙，5月間蔡男持刀砍傷劉嫌的左前臂，劉嫌至今仍在復健中，並隨身攜帶刀自保。

19日晚間2人冤家路窄，劉嫌持刀砍傷蔡男的右前臂、左肩、背部至少5、6刀，劉嫌逃亡途中將刀丟棄於八掌溪畔，蔡男送醫時出血性休克，前胸1刀、頸部1刀、雙手臂3刀，目前仍在醫院留觀，警方尚未對他訊問製作筆錄，案情仍待警方進一步調查釐清。

警方上午到八掌溪起出長約30公分的凶刀，採證送鑑識中，全案依殺人未遂罪偵查法辦。但昨晚有民眾在網路散布流傳嘉義市發生隨機當街砍人的圖文，警方認為有製造公眾恐慌之虞，不排除依相關法令進行調查究責。

(中時 )

豈有此理！偷吃被抓卻用神哲理… … 獨家》監察官竟是針孔之狼 軍醫…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。