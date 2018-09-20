仇家「回禮」 狹路相逢 持西瓜刀砍5刀血濺街頭

2018年09月20日 10:17 中時 廖素慧

嘉義市警方帶回劉嫌調查。（廖素慧翻攝）

嘉義市警方在八掌溪畔尋找凶刀。（廖素慧翻攝）

仇家「回禮」？嘉義市昨晚發生持刀當街砍人事件，嫌犯劉姓男涉嫌持刀砍殺蔡男後，20日凌晨投案，2男疑因金錢糾紛，5月間蔡男持刀砍傷劉男，劉男懷恨在心，隨身帶西瓜刀，昨晚冤家狹路相逢，劉嫌出刀砍蔡嫌5刀，送醫時呈現出血性休克，無意識，經急救後脫險，目前在加護病房觀察中。

嘉義市吳鳳南路軍輝橋附近19日晚間近8時，劉嫌與蔡嫌在一家速食店前狹路相逢，劉嫌揮刀砍蔡嫌，蔡嫌猝不及防，拔腿往南方逃命，劉嫌追逐至一家餐飲店前繼續砍人，警方獲報趕到，劉嫌已逃逸無蹤，警消立刻將血流如注的蔡嫌送醫急救，劉嫌今天凌晨零時30分許投案。

警方調查，受傷的20歲蔡男有傷害前科，22歲劉嫌有傷害、竊盜、毒品、詐欺等前科，2人疑似因一起金錢糾紛而有嫌隙，5月間蔡男持刀砍傷劉嫌的左前臂，劉嫌至今仍在復健中，並隨身攜帶刀自保。

19日晚間2人冤家路窄，劉嫌持刀砍傷蔡男的右前臂、左肩、背部至少5、6刀，劉嫌逃亡途中將刀丟棄於八掌溪畔，蔡男送醫時出血性休克，前胸1刀、頸部1刀、雙手臂3刀，目前仍在醫院留觀，警方尚未對他訊問製作筆錄，案情仍待警方進一步調查釐清。

警方上午到八掌溪起出長約30公分的凶刀，採證送鑑識中，全案依殺人未遂罪偵查法辦。但昨晚有民眾在網路散布流傳嘉義市發生隨機當街砍人的圖文，警方認為有製造公眾恐慌之虞，不排除依相關法令進行調查究責。

(中時 )