雲林》雲縣長參選人王麗萍 告立委蘇治芬誹謗

2018年09月20日 10:21 中時 許素惠

雲林縣長參選人王麗萍在獨立書店虎尾厝沙龍成立競選總部，呼應她的競選主軸「雲林做自己」，親朋好友及藝文人士力挺。（許素惠攝）

雲林縣長參選人王麗萍（右）做出「超級比一比」，強調雲林縣長3主要參選人她與李進勇、張麗善，她的政治經歷最豐富。（許素惠攝）

雲林縣長參選人王麗萍20日上午在虎尾厝沙龍成立競選總部，隨後針對立委蘇治芬在臉書指她是張榮味家族選舉側翼，前往雲林地檢署控鈴控告蘇誹謗，意圖使人不當選。蘇回應，「她知道什麼叫選舉側翼嗎？如果對她是委屈，那就好好選吧！我也會祝福她」。

王麗萍以獨立書店虎尾厝沙龍為競選總部，謝絕花圈、花籃、不插旗也無大型看板，呼應她的競選主軸「雲林做自己」。

王麗萍指出，虎尾厝是她實踐日常政治的公民沙龍，是全台網路票選第一名的獨立書店，比起任何虛矯、包裝的競選總部高尚，她要打一場站在土地、民主與人權的精神上，實踐「雲林做自己」的高尚選戰。

她話鋒一轉表示，蘇治芬在臉書公開指她是張榮味家族的選舉側翼，已嚴重涉及誹謗，損及她的名譽，同時也觸犯《選罷法》意圖使人不當選。

王麗萍強調，今年雲林縣長3位主要號參選人中，就參與政治資歷與在地經驗而論，她遠勝於1992年才在基隆參與政治選舉，向來以台北政壇為發展重心的雲林縣長李進勇，遑論2004年因為張榮味家族政治才首次參政的立委張麗善，蘇治芬身的側翼說，明顯昧於事實。隨後前往雲林地檢署按鈴申告。

蘇治芬回應：「她不是要選縣長嗎？現在是怎麼樣？要把我當墊背還是踩我的肩？這年頭怎會有這種人、事、物？她知道什麼叫選舉側翼嗎？如果對她是委屈，那就好好選吧！？說不定還會得到社會的尊重，我也會祝福她」。

(中時 )