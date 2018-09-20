與諾魯共和國簽警政合作協定 警政署長：這是新的里程碑

2018年09月20日 10:18 中時 胡欣男

警政署今天上午於「2018國際警察合作論壇—打擊跨境電信詐欺研討會」，與我國友邦「諾魯共和國」共同簽署「中華民國政府與諾魯共和國政府警政合作協定」，雙方特別在史瓦帝尼、貝里斯、帛琉、聖文森、聖露西亞及索羅門群島等6國代表觀禮見證，由警政署長陳家欽代表我國與諾魯共和國警政署警察總監卡列柏完成簽署。

陳家欽表示，這份合作協定，將讓雙方警政合作，邁入新的里程碑。他說，國際警察合作是當前世界趨勢，我國為強化國際共同打擊犯罪，自2016年起陸續與史瓦帝尼王國、聖文森、帛琉、貝里斯、索羅門群島及聖露西亞等15國簽署打擊犯罪或警政合作協議，有效建立警政合作的制度化平臺，對促進警政合作交流及打擊跨境犯罪，助益甚大。

今天警政署在各友邦見證下，與諾魯簽署警政合作協定，意義非凡。他強調，台灣能為全球治安貢獻心力，我國警察有責任、義務及實力與世界各國共同打擊犯罪。同時，我國警方在刑事鑑識、刑案偵查、社區警政及犯罪預防等方面，已累積長足的經驗，可供友邦參考並提供相關諮詢協助。

未來我國與諾魯在此協定架構下，兩國警察可在「人員交流互訪」、「專業技能訓練」及「執法情資分享與交換」等項目相互合作，未來兩國警政交流將更加頻繁。

諾魯是位於南太平洋的小島國家，面積21平方公里、人口約1萬人，領土與人口數均是世界倒數第3小國。1990年代，諾魯曾為世界避稅天堂和洗錢中心，我國在2015年，與諾魯簽署《有關移民事務與防制人口販運合作協定》，如今雙方警政交流更進一步，寫下歷史新頁。

(中時 )