大陸「一箭雙星」成功發射兩顆北斗導航衛星首次裝載搜救設備

2018年09月20日 11:01 中時 李文輝

中新網20日中國衛星導航系統管理辦公室20日發布消息說，北京時間19日晚22時07分，大陸在西昌衛星發射中心用長征三號乙運載火箭及遠征一號上面級，以「一箭雙星」方式成功發射第37、38顆北斗導航衛星。

這兩顆衛星屬於中圓地球軌道衛星，是大陸北斗三號全球系統第13、14顆組網衛星。在這兩顆北斗導航衛星上，還首次裝載了國際搜救組織標準設備，將為全球使用者提供遇險報警及定位服務。

經過3個多小時的飛行後，這兩顆北斗衛星順利進入預定軌道，後續將進行測試與試驗評估，並與此前發射的12顆北斗三號全球系統導航衛星進行組網，適時提供服務。根據計畫，大陸今年年底前將建成由18顆北斗三號衛星組成的基本系統，為「一帶一路」沿線國家和地區提供服務。

據大陸交通運輸部表示，此次發射的兩顆北斗導航衛星首次裝載了該部負責建設的搜救載荷，作為全球衛星搜救系統的組成部分，將為全球海上、路上和空中用戶提供遇險報警及定位服務。

目前，國際搜救衛星組織已正式認可北斗系統加入全球衛星搜救系統，此次北斗衛星成功發射，也標誌著北斗系統在全球遇險救助領域「走出去」邁出了堅實一步。

報導稱，本次成功發射的兩顆北斗導航衛星和配套運載火箭長征三號乙及遠征一號上面級，分別由中國航太科技集團有限公司所屬的中國空間技術研究院和中國運載火箭技術研究院抓總研製。這次發射也是大陸長征系列運載火箭的第285次航太飛行。

(中時 )