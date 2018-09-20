獨家》監察官竟是針孔之狼 軍醫局女雇員人心惶惶

位於國防部大樓內的軍醫局，有位監察官竟是針孔之狼讓女雇員人心惶惶。（本報系資料照）

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中時電子報

離譜！國軍部隊中職掌官兵風紀的監察官，竟然帶頭違法犯紀，成為女性同仁避之惟恐不及的針孔之狼！位在大直國防部大樓內的國防部軍醫局，日前出現一名針孔之狼，搞得女性同仁人心惶惶人人自危。經過內部調查之後，竟然發現這名針孔之狼竟是一名簡姓中校監察官。

據了解，簡姓中校，多次在辦公室內女性同仁的桌底下架設針孔偷拍器材，拍攝她們在辦公室辦公的裙底風光。而簡員則趁下班後辦公室無人，將拍攝影片的記憶卡取走，再更換新的記憶卡。

8月中旬，有女性同仁在整理公文時，赫然發現桌子底下正在拍攝的針孔攝影機後，內心相當驚恐，立刻詢問打探，想要揪出偷拍狼，同時保持冷靜防止打草驚蛇，暗中向上級與保防單位反應，經軍醫局實施內部行政調查後，發現竟然是平日在同一辦公的中校監察官所為。

經過保防與憲兵單位調查，證實有多位女性同仁遭到偷拍，不過只有一位同仁因為經常穿裙裝而導致春光外洩，該名少校也坦承不諱。

知情人士表示，軍醫局擔心事件曝光影響形象，一度要求內部封口，防止醜聞外洩，讓不少同仁憤憤不平。

目前，軍醫局坦承確有此事，據指出，本案是發生在8月16日下午，局內有同仁發現其座位下方疑似遭裝設針孔攝影鏡頭後，於是立刻向上反映，局內相關人員立即進行行政調查，全案並於8月17日由士林憲兵隊進行調查，確認是監察官簡姓中校所為，簡員也坦承不諱，並於8月20日調離現職，同時召開懲評會決議，予以適法、嚴厲之處分，並已移送士林地檢署偵辦。

軍醫局也強調，受害女性同仁目前已正式提告，本局將協請法律司提供法律訴訟諮詢與協助，未來軍醫局將本著「毋枉毋縱」之精神，全力配合後續司法調查辦理，並將援引為案例，加強法紀教育，防杜類案再生。

(中時電子報)

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