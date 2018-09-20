耍大牌遭排擠？導演證實楊冪在片場「被孤立」

楊冪被爆耍大牌被孤立，工作人員還原真相，導演則坦言她被孤立是基於拍戲需求。(翻攝自楊冪微博)

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中時電子報

演出《仙劍奇俠傳3》、《小時代》、《三生三世十里桃花》等夯劇而人氣爆棚的中國大陸女星楊冪，人紅是非多，成名以來屢被黑，最近更爆出她到多倫多國際電影節參加新片《寶貝兒》首映會時，全程反應冷淡只說了一句「嗨」，被爆耍大牌，沒想到《寶貝兒》導演劉杰也坦言，楊冪在片場拍戲累了只能蹲路邊，完全沒人理她！

楊冪接演由侯孝賢監製、劉杰導演的劇情片《寶貝兒》，更為新片現身多倫多影展，沒想到卻爆出耍大牌傳聞，據《ETtoday》報導，楊冪為了赴「紐約時裝周」及「多倫多影展」，特地跟新片劇組請了3天假參加，這過程中非但沒時間慶生，還動用私人專機馬不停蹄來回上海、紐約、多倫多三地，每處停留時間不超過12小時，因此飽受時差與工作壓力折磨，因此體力不支，工作人員心疼表示楊冪參加《寶貝兒》多倫多首映會當天，真的快站不住了，但她仍硬撐參加，「我們好怕她會昏倒，在旁邊看了實在心疼」。

而導演劉杰則在多倫多影展現場大爆料，表示楊冪沒有耍大牌反倒很敬業，但遭排擠倒是真的，且是劇組刻意為之，理由是她在《寶貝兒》中飾演一個樸實的鄉村姑娘，是個被父母拋棄的孤兒，為讓她好好詮釋社會底層的人，導演要求眾人刻意折磨楊冪，她拍戲累了只能蹲馬路邊休息，「不給她椅子坐，沒有人服侍她」，若有人出手，就會招來導演白眼，因此楊冪在片場完全就是個邊緣人，但她毫無怨言，百分百配合直到完成拍攝，敬業態度讓劉導讚譽有加。

(中時電子報)

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