MLB》就是不讓世仇封王！ 洋基3轟打退紅襪

2018年09月20日 10:44 中時電子報 鍾亞芳 /綜合報導 /綜合報導

基襪3連戰第2場，主場洋基隊延續昨（19日）役的水準，20日不但單場扛出3發全壘打，其中渥特（Luke Voit）單場雙響炮，4打數均擊出安打貢獻3打點，加上先發投手塞弗瑞諾(Luis Severino)7局僅失1分，終場洋基就以10比1再度成功阻擋紅襪分區封王。

2局下洋基靠著安杜亞(Miguel Andujar)的陽春炮（本季第25轟）先馳得點，隨後賈吉(Aaron Judge)於滿壘打擊時造成對手守備失誤，洋基一口氣將領先擴大為3比1。

4、6兩個半局渥特（Luke Voit）連2打席開轟（本季第9、第10轟），分別為陽春炮及2分炮，且6局下麥卡勤(Andrew McCutchen)、賈吉、席克斯(Aaron Hicks)連續3支安打再攻下2分，打完前6局，洋基領先來到7分。

而只要贏洋基1戰就能封王的紅襪此役打線卻沒有發揮，在洋基先發投手塞弗瑞諾(Luis Severino)的壓制下，紅襪前7局擊出6支安打，卻只在5局上藉由2隻連續安打拿到1分，且8局上又讓洋基再添2分，紅襪以1比10落後。

洋基先發投手塞弗瑞諾主投7局只被擊出6支安打，投出1次四壞保送與6次三振，僅失1分為責失分，7、8兩局登板的牛棚投手霍德(Jonathan Holder)與薛菲爾德(Justus Sheffield)合計2局僅被擊出3安打無失分，聯手幫助洋基以10比1獲勝，塞弗瑞諾收下第18勝（8敗），防禦率3.38。

(中時電子報)