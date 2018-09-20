登山客與關西機場 律師林智群：繳稅吃到飽心態！

2018年09月20日 10:39 中時電子報 張達智

近日一名登山客疑似濫用搜救資源、把救難直昇機當計程車用；還有月初日本關西機場遭燕子颱風肆虐，台旅客求助無門，駐日代表處挨轟無作為。律師林智群認為，這2則新聞其實是講同一件事：林北有繳稅，那就是「吃到飽」！

林智群在臉書談論對這2則新聞的看法，他認為很多（台灣）人都有一個心態，「反正林北有繳稅（這句話都講得很大聲），那就是「吃到飽」！既然國家收了我的錢，就是要滿足我一切的需求！」。

林智群反問，「你一年是繳多少錢給國家？國家要讓你這樣予取予求？讓你在國外有行動管家（外館），讓你需要的時候可以叫直昇機接你下山？」

根據財政部賦稅署106年度所得稅結算申報收件初步統計，平均下來，每個申報人繳納數額為2萬1923元。林智群說，一年健身房費用也差不多就是這個錢，如果是手機高資費，一年也差不多就是這個錢。去問問哪家公司，可以提供這樣全方位吃到飽的服務的？

林智群認為，「有多少錢做多少事，如果要更升等的待遇，那仿效北歐國家，大家都課40％起跳的稅，只是你能不能接受而已～」。

網友回應表示，「高稅率國家的人都是成熟的大人不是巨嬰，並且有公民意識不能亂吵。我們只要提高一點點，就會唉唉叫並且進化成怪獸巨嬰。」；

更有人說，「沒繳稅住豪宅開大名車 這種人太多了 問題是他們的聲音特別大 政府特別怕他們」。

(中時電子報)