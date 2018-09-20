黎明幼兒園敗訴仍抗議 中市府：尊重法院判決盼雙方溝通

2018年09月20日 10:50 中時 陳世宗

黎明幼兒園拆遷案更三審敗訴，有民間團體20日前往李科永紀念圖書館開幕式表達訴求，台中市政府重申，本案纏訟多年，市府雖尊重法院判決，也理解民眾陳情發聲。地政局已多次積極介入爭取幼兒園緩拆，期盼黎明幼兒園與重劃會雙方持續溝通，尋求彼此都能接受的共識。

地政局表示，黎明幼兒園位屬於南屯區單元二黎明自辦重劃區範圍，坐落於「25米道路用地」、「公園用地」及「住宅區」，其中道路及公園用地均屬公共設施用地，訴訟雙方各有堅持，並已纏訟多年，日前經台灣高等法院台中分院更三審敗訴。

地政局說明，黎明幼兒園保留行動提出撤銷假執行強拆決議、市府召開協調會及解散單元二重劃會等三點訴求，依照法院判決結果，重劃會可繳交擔保金，向台中地方法院申請執行拆除，是否申請執行，則由重劃會決定，市府無權撤銷法院判決。

另外，市府之前除積極介入爭取幼兒園緩拆，也做了非常大的努力及協調，逐一釐清問題。不過，由於雙方仍各持己見，未能取得共識，因此才尋求司法訴訟解決爭議。

幼兒園保留行動指自辦重劃會選任理監事違反法令規定，市府違法核定行政處分。地政局說，這與事實不符，黎明重劃會97年3月12日召開第一次會員大會選舉理監事時，先提案訂定理監事選舉辦法，經當時的獎勵土地所有權人辦理市地重劃辦法第13條規定，獲得會員大會地主人數、持有土地面積均過半同意，再依該選舉辦法進行理監事選舉投票，程序合法，均與法令規定並無違背。

地政局強調，市府審核所有自辦市地重劃案件的程序，皆依法行政、依法審核、依法監督。自辦市地重劃依司法機關的見解，屬地主與重劃會的私權行為，爭議依現行法規，由地主與重劃會雙方以訴請法院裁判解決，重劃會律師於法庭攻防所做的論述，與事實有所出入。

市府對法院判決結果予以尊重，但也期盼雙方持續溝通，尋求彼此都能接受的共識。

(中時 )