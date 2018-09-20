宮廷劇娘娘 宣導「五不」藥記得

2018年09月20日 11:10 時報周刊 邱玉珍

(藥師公會提供)

宮廷劇在兩岸再次掀起熱潮，在用藥宣導短片裡，也看得到娘娘爭寵「戲碼」！藥師公會全國聯合會、中華景康藥學基金會與台灣拜耳共同舉辦「藥你安全．藥你留影短影徵件賽」，由娘娘為爭寵服用來路不明減肥藥影片，抜得頭籌。

此次比賽首創採15秒短影片製作，共收到近100部影片作品參賽，大仁科技大學藥學系蕭惠菁同學觀察到現代女性急於追求纖瘦，冒險嘗試誇大療效、來路不明的減肥藥物，不但瘦身未成反傷身。融入正當紅的宮廷劇製作內容逗趣、活潑的動畫影片，帶出用藥五不原則，獲評審青睞。

中華民國藥師公會全國聯合會古博仁理事長表示，多年來藥師公會積極打造社區藥局藥師是民眾好朋友的正面形象，讓用藥安全宣導更貼近民眾。期許透過影片宣導能導正許多錯誤觀念，也鼓勵民眾養成向社區藥師諮詢用藥的習慣，進一步提升國內正確用藥環境，讓大家都能擁有更健康、美好的未來。

台灣拜耳總裁林達玲表示，有別於拜耳過去以講座宣導的模式，首次與中華民國藥師公會全國聯合會及財團法人中華景康藥學基金會合辦的短影徵件賽，是透過向醫事人員徵求結合專業知識、病患互動經驗的創意影片，吸引民眾主動觀看之外，還能利用網路、社群平台廣加宣傳，擴展用藥安全教育管道。

(時報周刊)