啊Ｆ！國泰航空新機拼錯名

一架停放在香港國際機場的國泰航空新機公司名稱拼錯，經旅客提醒後，公司表示，將盡速重漆。（國泰航空官方推特）

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中時電子報
國泰航空新機拼錯名

香港國泰航空買了新機，可是機上斗大的「Cathay Pacific」的名字裡，卻偏偏少了個f，讓人想不注意都難。也因此，公司只好把飛機送回去重漆。

據BBC新聞網19日報導，令人訝異的是，直到旅客星期三早上在香港國際機場看到，聯絡公司提醒後，國泰航空才猛然驚覺。而公司在推特上自我解嘲，說這樣子不會維持太久。

據《南華早報》（South China Morning Post）19日報導，這個錯誤可能得讓國泰航空花上幾千美元修正。

一名推特用戶開玩笑道：「根本沒人在乎，連油漆工都一樣！」（No one gives a F anymore, not even the painters!）

國泰航空的姊妹企業香港飛機工程有限公司（HAECO）有位工程師認為，這不太可能是意外的錯誤，因為公司有模板，就算疏漏，字與字間應該也會留下空白。

(中時電子報)

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