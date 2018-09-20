啊Ｆ！國泰航空新機拼錯名

2018年09月20日 10:45 中時電子報 楊幼蘭

國泰航空新機拼錯名

Oops this special livery won’t last long! She’s going back to the shop!

(Source: HKADB) pic.twitter.com/20SRQpKXET — Cathay Pacific (@cathaypacific) 2018年9月19日

香港國泰航空買了新機，可是機上斗大的「Cathay Pacific」的名字裡，卻偏偏少了個f，讓人想不注意都難。也因此，公司只好把飛機送回去重漆。

據BBC新聞網19日報導，令人訝異的是，直到旅客星期三早上在香港國際機場看到，聯絡公司提醒後，國泰航空才猛然驚覺。而公司在推特上自我解嘲，說這樣子不會維持太久。

據《南華早報》（South China Morning Post）19日報導，這個錯誤可能得讓國泰航空花上幾千美元修正。

一名推特用戶開玩笑道：「根本沒人在乎，連油漆工都一樣！」（No one gives a F anymore, not even the painters!）

國泰航空的姊妹企業香港飛機工程有限公司（HAECO）有位工程師認為，這不太可能是意外的錯誤，因為公司有模板，就算疏漏，字與字間應該也會留下空白。

(中時電子報)