立委急啥！國人申領大陸居住證「觀望者多」 癥結點在此

2018年09月20日 10:56 中時電子報 吳佳晉

大陸國務院九月一日起，開放台灣人申辦港澳台居住證，開放20天，初估超過2萬人申領，這也牽動了台灣執政高層神經，有民進黨立委擬提案除籍。據了解，這張大陸居住證看似讓台胞的生活更便利，但觀望者仍是多數，癥結點在於：「我不會為了中國居住證，而失去台灣健保卡。」立委急啥？人民自有判斷。

媒體工作者吳明德在英國金融時報撰文提到，目前持台胞證入境中國大陸的人次，一年將近有580萬。根據台灣中研院社會研究所副研究員林宗弘推估，若從最近一次中國大陸人口普查相關數據計算，台幹、台生、兩岸通婚等基本「準移居大陸」的台灣人估計達60萬，這可能也是台灣人領取港澳台居住證的目標數量。

對60萬「準移居大陸」的台灣人來說，這張居住證確實能夠帶來生活便利，包括過去無法在自動取票機取動車或高鐵票、住宿酒店只能選擇涉外酒店、無法申請信用卡、餘額寶或購買銀行的各類理財產品等，有了居住證，都能獲得解決。

然而，根據吳明德觀察，到底要不要申領大陸居住證，觀望者仍然居多。

根據吳明德居住在北京的台灣朋友透露：「我不會為了（中國大陸）居住證，而失去（台灣）健保卡。」顯然，和台灣戶籍掛勾的台灣健康保險制度（簡稱「健保」），還是許多移居海外者保留台灣戶籍的誘因。

從這點可以再度印證，屢被外媒點名「全球第一」的台灣健保，才是吸引台灣人民鮭魚返鄉的最大誘因，立委與其提案除籍，不如好好想想怎麼讓台灣健保活下去。

(中時電子報)