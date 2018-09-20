童振源痛心管碧玲女婿薪水　黃智賢諷：好委屈 才領13萬一點錢

2018年09月20日 10:45 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

駐泰代表童振源機要秘書林子揚被報導踢爆是民進黨立委管碧玲女婿，不需要通過外交特考，月薪高達15萬。童振源在臉書震怒痛斥記者張禹宣刻意誤導台灣民眾林子揚有領15萬，並為林子揚抱屈。對此，資深媒體人黃智賢表示，的確是好委屈，「只有」13萬多。管碧玲的女婿，領這一點錢。好委屈。

《中天》報導林子揚隨童振源駐泰月領十五萬高薪，遭童振源在臉書點名張禹宣痛斥，他表示林子揚是外交部聘任的機要秘書，不需要文官任用資格，更痛心林子揚的薪資。而張禹宣也在不甘示弱反擊童振源說法，更引用資料表示所謂三等「諮議」一職，相關聘用諮議人員（駐外秘書或聘用諮議）真正的正常管道，是採用的是公開徵才且通常一年一約，必須具有「相關國際政治或法律專才」或者是「當地語言翻編譯專才」，且往往一個駐館只有少數1-2個缺，甚至沒有。但是，林子揚博士班肄業，且未經考試，這樣的背景要如何服眾？

對此，黃智賢於臉書撰文表示，管碧玲的女婿給年輕人的示範便是考公務員做什麼 ？鑽民進黨的門路，才有雞犬升天，榮華富貴的機會。林子楊現在在台灣駐泰代表處上班。童振源替他抱屈。說他薪水是全駐泰代表處最低的。真的很低，「只有」13萬多。管碧玲的女婿，領這一點錢。好委屈。

童振源說，林子楊在外面工作七八年，卻屈就一個三等秘書。真的委屈。委屈得不用參加外交特考，就混進了外交部。外交部特考，除了考國文和專業科目，還要考一門外國語文。平均錄取率是11%，很多人還考了很多年。許多人還考不上。考上以後，薪水一個月是5萬2000元。好不容易考上了，還要在部裡乖乖服務3年。考績還得要甲等，才有機會被挑上外放。因為外放是人人爭取的機會，得之不易。人人搶破頭。林子楊可以特權任用，那公務員就沒有機會了。

泰國屬於外館的B區。所以本俸加上外放津貼， 一個月就是13萬多。還沒加上房屋津貼，眷屬津貼等等。童振源說，他是占外交部長的「機要」缺。問題是機要缺，就是要在台灣上班。機要就是處理部長的事物，那到泰國去處理部長什麼事？外交部長有5個機要缺，當時的外交部長李大維哪敢不給他占機要缺呢？自己就甭用機要了。問題是，李大維去了國安會，現在部長是吳昭燮。那機要世襲了嗎？怎麼部長換了機要沒換？其實不管他是機要，還是什麼名堂，通通是黑官。是特權。

童振源說林子陽在「外面」工作七八年了。他是政大博士生，連博士學位都沒有，就可以去政大當研究員。童振源去行政院當發言人，林子洋就跟著去當他的機要。在跟童振源去國安會當他的機要。這就是他在外面的工作資歷 ?通通都是不需要門檻的機要職。通通都是年輕人想都不敢想的機會。都是公職。都是靠關係。

黃智賢於文末感嘆，很多人不明白，選舉到底有什麼好處。可以不擇手段，幹盡醜事。權力何等迷人，汁溢流洩，福澤綿綿。隨便翻開權力的斗篷，就知道何等不堪聞問。不過是民進黨立委管碧玲的女婿。不過是民進黨小角色童振源的學生。就可以出頭天，擁有公務員幹一輩子都沒有的機會。現在可明白了吧！鑽民進黨的門路，是台灣年輕人唯一的機會。民進黨怎麼想要統一呢？現在割地為王，整個台灣，都是我的天下。我說了算。肥滋滋，吃喝不盡。統一了，人民有好處，台灣有好處，民族有好處。我的好處呢？

(中時電子報)