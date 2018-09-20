新iPhone明開賣！買XS不如買XR的7大理由

2018年09月20日 11:02 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導 / 綜合報導

蘋果推出3款新機，果粉期待已久的iPhone XS系列明(21日)開賣，不過由於價格不斐，不想花那麼多錢的，可以等10月19日定價較為親民的iPhone XR預購。到底XS系列和XR買哪個划算？科技網站《騰訊》列出買XS不如買XR的7大理由。

一、【顏色更多】iPhone XR共有黑、白、藍、黃、珊瑚色及紅6種顏色，對於不想再買黑、白、金的消費者來說有更多選擇。

二、【螢幕比iPhone XS大】，iPhone XR為LCD螢幕，大小6.1吋，比5.8吋的iPhone XS大一些。

三、【搭載A12仿生晶片】，雖然iPhone XR價格較親民，但並沒有搭載過時的處理器，與iPhone XS、XS Max擁有相同性能的A12仿生晶片。

四、【中國大陸版本支援雙卡】iPhone XR中國行貨配備物理雙SIM卡槽，可以支援雙卡，這是iPhone XS未具備的功能。

五、【續航力更久】根據蘋果官方數據顯示，iPhone XR續航力可達15.5至16.5小時，iPhone XS為12.5到13.5小時。

六、【拍照性能】iPhone XR雖然只配備後置單鏡頭，但與iPhone XS主鏡頭配置相同，拍照性能並不差，只是沒有2X光學變焦功能。

七、【價錢便宜】iPhone XR台灣定價約2萬9千元，是新機中價格最低的全螢幕iPhone，比iPhone XS的3萬9千元更親民一些，也是iPhone XR在今年3款新iPhone中的最「實際」的優勢。

(中時電子報)