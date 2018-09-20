人民日報評論：甲醛房頻現 平台豈能置若罔聞？

2018年09月20日 11:02 中時 李文輝

中共黨媒《人民日報》「人民時評」欄目今天發表以「劉念」為名的評論文章指出，互聯網經濟是新經濟，新經濟理應也是好經濟；關鍵是要壓實互聯網平台責任，切實保障用戶的知情權、監督權，暢通維權救濟管道，使相關企業對用戶不能欺、不敢欺。

文章指出，「從收房、裝修到入住，周期不滿1個月」「新公寓甲醛平均超標3至8倍」「甲醛檢測弄虛作假，欺騙租客」”……近日，互聯網租房平台頻現甲醛房亂象，對租客健康造成危害，引發社會熱議。

甲醛房批量出現、危害至深，根源於一些平台企業為謀求利潤而使用劣質材料、壓縮裝修工期，忽視室內空氣監測和治理。因此，確保房源空氣清潔、最大限度保護消費者健康，關鍵是要壓實互聯網平台責任，切實保障用戶的知情權、監督權，暢通維權救濟管道，使相關企業對用戶不能欺、不敢欺。

文章稱，針對租房平台，監管還可以進一步加強。房子何時裝修、建材品質怎樣，這些資訊關乎租客權益，並不涉及重大商業機密，不妨要求租房平台及時提交備案，接受監督。

目前，網約車領域就已採取類似措施。此外，可對新裝修擬出租房屋空氣品質檢測作出強制規定，向社會公布一批權威獨立的協力廠商甲醛檢測機構。當出現糾紛時，如何定損索賠，也應進一步明確規則。

前不久，北京海淀法院就審結一起甲醛房案件，支持了租客要求退還房租的請求。健全機制、完善法規，對違規者及時作出懲戒，才能讓平台時刻牢記自身責任。

文章表示，甲醛房帶來的困擾，提醒人們思考互聯網經濟的另一面。的確，「互聯網+」降低了交易成本，為傳統租房市場注入了新活力。「指尖一點、拎包入住」的模式，也給租戶帶來了便捷體驗。但網路推送的資訊，真實性、完整性可能存在問題；隔空進行的交易，規範約束、責任邊界也相對模糊。這提醒人們，互聯網是一種技術和媒介，其對傳統行業的改造或影響並不是盡善盡美的。既看到帶來的便利，也重視產生的問題，才是面對「互聯網+」的理性態度。

(中時 )