校園每天有公雞啼叫 校雞是成長活教材

惠來國小的校園校雞是火紅的校園寵物。（陳淑芬攝）

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惠來國小的「惠來幸福雞」。（陳淑芬攝）
惠來國小的「惠來幸福雞」。
校長謝秀娟與學童分享校雞故事及解決難題的方法及啟示。（陳淑芬攝）
校園就有母雞孵蛋的活教材。（陳淑芬攝）

「咕！咕！咕！」惠來國小每天早晨都有公雞拉長宏亮啼叫，校園雞舍裡養著5隻「惠來幸福雞」，是最受學童喜愛的校園寵物，有雄赳赳的公雞！生蛋孵蛋的母雞，校雞陪伴著學童們學習，養雞過程讓小朋友體驗成長及生命傳承的喜悅。

惠來國小校長謝秀娟談起校雞的故事很溫馨有趣，她說，學校106年向低碳辦公室申請「城食森林」菜箱在校舍頂樓種菜，年底收到低碳辦公室宣導循環環境的1座小型雞舍，獲他校贈送1對雞，母雞隔天就開始生蛋，經送人工孵育出9隻小雞，沒想到竟成為校園寵物。

「校雞被視同學生」謝秀娟說，全校師生都興奮不已地幫小雞編「學號」，先後送養到其他國中小則視為「轉學」，新學校會不定期寄回生活照給校方人員。學校後來獲贈孵蛋器，開始嘗試自行人工孵蛋，孵出的3隻小雞取名相當有趣，4月1日生出的蛋叫「愚雞」、4月7日生出的蛋以同生日的音樂家「帕帕基洛」命名，而久盼才孵出的則叫「奇蹟」。

謝秀娟說：「養雞就像是活教材，讓學童觀察體驗深刻」、校雞由校方專人餵養照顧；學校老師家屬有獸醫師會不定期到校檢查探視；也曾有家長贈雞來共養互動，發生過雞隻地域咬啄爭執的「霸凌」事件；發生過雞隻飛走「逃學」事件，還曾動員人馬去尋雞。

「每天上學都聽到公雞叫」、「我下課都會來看雞」、「這隻最大隻」。下課前來看雞的小朋友們，七嘴八舌興奮地評頭論足談論校雞。惠來國小有摸雞要洗手等「愛雞守則」規定，謝秀娟也將養雞過程做為「校長講故事」活動的題材，與學童分享解決難題的方法及啟示。

(中時 )

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