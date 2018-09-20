NBA》雷霆不會用？納許：杜蘭特在勇士世界最強

身為勇士顧問的納許表示，來到勇士的杜蘭特才是世界最強。(美聯社)

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中時電子報

剛入選籃球名人堂且兼任勇士顧問的傳奇控衛納許，20日跳出來替杜蘭特喊冤，因為納許認為，過往雷霆沒能正確使用杜蘭特，直到杜蘭特跳槽勇士，才真正有辦法發揮應有價值，「在勇士打球的他，才像世界最強的球員！」

「杜蘭特打得像是1名控衛或組織者，他的表現才能越好，」納許說，「他在雷霆效力期間，必須在離籃框25英尺遠的地方持球，然後在遠離籃框地方出手，但他需要的是，更多擋切、無球跑動或沿底線切入投籃，才可撕裂對方防守。」

回顧杜蘭特前年夏天跳槽勇士之前，他在雷霆效力9個球季，雖在2011-12年球季跟韋斯布魯克、哈登攜手闖進總冠軍賽，隨後也兩度闖進西區決賽，卻都敗下陣來，納許認為杜蘭特當時要做的事情太多了，身上也背負太多重擔。

納許強調當杜蘭特來到勇士，身邊擁有柯瑞、克雷湯普生、卓雷蒙格林等眾多好手協助，杜蘭特逐漸融入勇士體系，無需跟以前一樣有著太多勉強出手，進攻績效自然有所提升，打起來也越來越輕鬆，難怪上季命中率能創生涯新高。

也因如此，杜蘭特不用在例行賽就卯足全力，來到季後賽的關鍵時刻，他就可以主動站出來扛起球隊攻守重擔，回想過去兩年的總冠軍賽，杜蘭特確實發揮出色，能夠連兩年包辦FMVP實至名歸，也讓外界批評聲浪逐漸消失。

(中時電子報)

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