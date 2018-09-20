台北》找阿扁任最高顧問被疑踩底線 姚文智：扁不會參加活動

民進黨台北市長參選人姚文智今上午出席內湖南港議員聯合競選記者會，談到前總統陳水扁擔任他的選舉最高顧問，被直疑違反中監規定，他強調阿扁我不會參加活動、不領酬勞，不懂有什麼好踩線？（杜宜諳攝）

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中時

民進黨台北市長參選人姚文智昨拜訪前總統陳水扁，邀請他擔任選舉最高顧問，阿扁欣然答應，不過此舉卻被國民黨參選人丁守中抨擊，阿扁一直在踩中監保外就醫底線。姚文智今受訪說，顧問性質就是去探望、請教他，阿扁不會參加活動、不領酬勞、也不會公開談論，「我不懂這有什麼好觸犯底線？」

姚文智說，陳水扁當年在市長民選後，創造台北市積極改革活力，整個城市浴火重生，他對市政瞭若指掌，所以請阿扁當顧問是透過徵詢方式跟他請教，他不會參加活動、不出席造勢場合，不會領酬勞，沒有踩底線問題；媒體問及，是否贊成特赦阿扁？姚僅說，特赦是另一個層次的問題。

針對新勇哥物語評析指出，姚文智要先衝到第2名，最後再逆轉勝，對此姚文智說，阿扁有跟他談到選舉要堅定信念、團結，還要創造議題、帶領風騷，他覺得這場選舉中，其它參選人對兩岸一家親的論述並不清楚，兩岸一家親並非字面上和諧、做朋友就沒事，這是從習近平主導的一個中國原則發展而來。

他認為，包括國民黨、柯文哲和許多市民，不太理解九二共識到兩岸一家親的嚴重性，台灣在外交、商業活動、文化等面向，逐步受到大陸強大壓力，在這樣壓力下若對兩岸一家親有誤解，會是影響選舉很關鍵的因素，呼籲大家說清楚讓市民了解。

(中時 )

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