台北》找阿扁任最高顧問被疑踩底線 姚文智：扁不會參加活動

2018年09月20日 11:10 中時 陳燕珩

民進黨台北市長參選人姚文智昨拜訪前總統陳水扁，邀請他擔任選舉最高顧問，阿扁欣然答應，不過此舉卻被國民黨參選人丁守中抨擊，阿扁一直在踩中監保外就醫底線。姚文智今受訪說，顧問性質就是去探望、請教他，阿扁不會參加活動、不領酬勞、也不會公開談論，「我不懂這有什麼好觸犯底線？」

姚文智說，陳水扁當年在市長民選後，創造台北市積極改革活力，整個城市浴火重生，他對市政瞭若指掌，所以請阿扁當顧問是透過徵詢方式跟他請教，他不會參加活動、不出席造勢場合，不會領酬勞，沒有踩底線問題；媒體問及，是否贊成特赦阿扁？姚僅說，特赦是另一個層次的問題。

針對新勇哥物語評析指出，姚文智要先衝到第2名，最後再逆轉勝，對此姚文智說，阿扁有跟他談到選舉要堅定信念、團結，還要創造議題、帶領風騷，他覺得這場選舉中，其它參選人對兩岸一家親的論述並不清楚，兩岸一家親並非字面上和諧、做朋友就沒事，這是從習近平主導的一個中國原則發展而來。

他認為，包括國民黨、柯文哲和許多市民，不太理解九二共識到兩岸一家親的嚴重性，台灣在外交、商業活動、文化等面向，逐步受到大陸強大壓力，在這樣壓力下若對兩岸一家親有誤解，會是影響選舉很關鍵的因素，呼籲大家說清楚讓市民了解。

(中時 )