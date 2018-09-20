中秋連假有雨 北台灣烏雲密佈難賞月

受太平洋高壓影響，全台各地天氣炎熱、水氣少，紫外線過量（紅色圖示），民眾務必多補充水分、小心中暑。 圖／中央氣象局提供

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受太平洋高壓影響，今日到周六天氣穩定、高溫酷熱，為「秋老虎」型天氣，氣象局表示，下周日起將有一波新的東北風影響北台灣，北部地區會開始出現短暫陣雨，溫度也會逐漸下降。因中秋連假都會有雨，桃園以北的民眾可能無法順利在中秋節賞月。

今日台灣仍受太平洋高壓籠罩，受其沉降氣流影響，全台各地晴朗炎熱、水氣少，僅有山區會有午後雷雨狀況，為典型「秋老虎」的天氣型態。氣象預報員程川芳表示，秋老虎將持續至周六，周六午後各地會出現局部短暫雷陣雨。

程川芳提醒，下周日將有一波新的東北風影響台灣，北部與東半部地區開始會有短暫陣雨狀況，下周一、二為雨勢最明顯的時候，恐有大雨等級降雨。

中秋連假為降雨明顯的時段，桃園以北的民眾可能沒有辦法如期賞月，而新竹以南的區域則因雲層較開，看到月亮的機率相對較大，花東地區則是會偶爾飄雨，賞月須碰運氣。

由於東北風影響，北台灣氣溫將逐漸下降，其他地區早晚溫度也會偏涼，程川芳表示，溫度會緩慢逐漸下降，今日北部溫度約為26到35度，到下周三溫度則會降至22到26度，民眾外出記得多添衣物。

東北風持續時間至下周四，下周五起溫度可能會緩慢回升，不過因為時間還相隔太久，目前仍無法確定下周五的確切天氣狀況，不過程川芳說，根據氣象預報圖顯示，下周五氣溫還不會明顯轉熱。

(中時 )

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