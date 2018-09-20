不是個案？人本指控：教練打罵體罰選手是常態

2018年09月20日 12:09 中時 林志成

我國在今年亞運拿到17金好成績，但風光背後，學校運動選手的培訓卻是充滿不人道。人本教育基金會今天指控，宜蘭羅東國中游姓體操教練長期體罰、羞辱及性騷擾學生及選手，這在體育界不是個案，教育部應該全面檢視並導正。

人本教育基金會及民進黨立委張廖萬堅今天共同召開「請政府全面調查宜蘭體操環境，別讓選手繼續受害」記者會，揭露宜蘭羅東國中游姓體操教練，在訓練選手過程中，以脫鞋打男選手的頭、用手指戳男選手屁股及脫選手褲子等，多位選手受害。

「戳選手屁股是性騷擾，不是合理的訓練。」人本教育基金會執行長馮喬蘭說，羅東國中性平會認定游姓教練的行為不當，但僅以「性平意識不足」，記過處理。人本打電話給游教練，詢問體罰、性騷擾等事情，游教練卻說：「又不是只有我！」。

馮喬蘭表示，游教練這句「又不是只有我」，突顯出學校運動教練長期以來都是用不當方式來訓練選手，甚至游教練本人在自己成長過程可能也遭到相同待遇。人本要求，教育部應全面檢視學校內訓練選手的狀況，並導正不合理行為。

張廖萬堅則說，他推動基層棒球運動已20年，過去接獲許多投訴，指控教練用打罵、體罰的方式訓練選手，最後都證實是真的，這種現象讓人痛心。他認為，這種打罵的訓練方式並是健康文化，需要檢討。

張廖萬堅要求，學校運動教練的設置應比照老師，如果涉及性侵害或性騷擾，應該被注記，讓他們不可能再拿到學校運動教練的聘書。

教育部體育署學校組副組長蔡忠益表示，對於游姓教練的個案，會請宜蘭縣教育處本著「毋枉毋縱」的態度，依法處理。學校專任運動教練的停聘及解聘等標準，和一般老師一樣。

蔡忠益說，對於學校體育發生性侵及性騷擾，教育部「零容忍」，體育署每年都會訪視學校的運動教練，並藉由研習提升他們的「性平意識」；此外，也編列宣導手冊告訴選手什麼樣的訓練是適當或不適當，並提供反應管道，讓他們不要受害。

(中時 )