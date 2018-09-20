基隆輕軌邁大步 議員質疑載客量不切實際

基隆市議會近期召開第18屆第8次定期會，市長林右昌會中表示，輕軌捷運目前準備進入第二階段「設置基隆-南港輕軌」。（李怡萱攝）

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李怡萱

基隆市議會近期召開第18屆第8次定期會，市長林右昌會中表示，輕軌捷運目前準備進入第二階段「設置基隆-南港輕軌」，採取雙軌雙向運輸服務，列車班次可提升至每小時12班次，運能2400至1萬800人。但有部分議員質疑輕軌載客量，若依照市府報告，未來每班輕軌列車必須運載900人，「顯然不可行！」

議員藍敏煌質疑，輕軌捷運運能若真達每小時12班次、1萬800人，等於每班車必須運載900人，「顯然不是可行的數字！」；議員莊榮欽認為，市長林右昌的輕軌建設對基隆市民影響太大，且「不切實際！」尤其，每5分鐘一班，成功一路平交道及龍安街平交道，造成的衝擊最大。

此外，議員張耿輝表示，輕軌捷運需要人潮，若沒有產業，就沒有人來，將來「五堵新市鎮計畫」逐漸成形，創造更多就業機會，輕軌對基隆才是有利的。

林右昌強調，輕軌建置完成後，將不受限於鐵路瓶頸限制班次，保留增加班次彈性，可視運量需求，提供更密集列車班次。林右昌指出，目前規劃採「全線雙軌」，由基隆至南港站，從樟樹灣銜接民生汐止線、南港展覽館銜接文湖線及板南線，並在南港站銜接高鐵及台鐵系統。

除了既有基隆、三坑、八堵、七堵、百福、五堵、汐止、汐科及南港展覽館站外，預計新增西岸會展與旅運智慧大樓、六堵工業區、北五堵研發國際新鎮、樟樹灣、南港車站5站。

(中時 )

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