107～108年投入90億元 賴揆力推失智症照護

2018年09月20日 11:23 工商 張語羚

衛福部去年12月訂定「失智症防治照護政策綱領暨行動方案」，行政院長賴清德今（20）日指出，107～108年總計投入90億元，推動失智症防治照護，強化失智家庭照顧支持。

賴清德今於行政院會聽取衛福部報告「失智症照護」後指出，根據世界衛生組織全球失智症報告，全球每年有990萬人罹患失智症，平均每3秒就新增一名患者；目前我國失智症人口推估已超過27萬人，預估15年後失智症人口更將增加到46萬人。

賴清德強調，因為失智症具有照護負擔高及醫療利用率高的特性，對社會及家庭的衝擊相當大，也對國家經濟發展及勞動力帶來負面影響，是亟需重視的嚴肅課題。

長照2.0已將50歲以上失智症患者納為服務對象，衛福部並於去年12月訂定「失智症防治照護政策綱領暨行動方案」，107～108年將投入90億元，未來也將把失智症列為公共衛生優先任務，提升大眾認知，健全相關醫療與照護網絡，普及對失智家庭照顧者的支持。

為避免失智症病患及家屬因缺乏認識或資訊不足導致延誤就醫，賴清德要求衛福部加強宣導，廣設失智社區服務據點，並強化「失智共同照護中心」之服務與管理，持續協助疑似失智個案確診，提供照顧諮詢、協調、轉介及追蹤生活照顧與醫療照護，讓病患及照顧者能獲得支持，維持生活的尊嚴及品質。

失智症已列入長照2.0，衛福部所屬醫院設有失智床位，在榮家體系、護理之家及老福機構則設置失智專區，計57家提供失智服務，共設置2,065個床位。

另為提升失智長照服務能量，強化社區個案服務管理機制等，衛福部表示，已設置「失智社區服務據點」，提供失智症個案認知促進、緩和失能及家庭照顧者訓練課程等服務項目，截至今年8月已布建338個據點；以及建構「失智共同照護中心」，協助疑似失智個案儘速就醫確診、提供家屬照顧諮詢、協調、轉介及追蹤生活照顧與醫療照護服務，培訓失智照護人員，以及辦理社區失智識能之公共教育等，截至今年8月已布建73個共照中心。

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