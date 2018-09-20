羽球》今年首次兵敗首輪 戴資穎：學習承受輸的感覺

「世界球后」戴資穎（見圖）連續兩戰賽事受挫，發表感性的文章抒發心情。（資料照/杜宜諳攝)

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中時電子報
／綜合報導

羽球世界球后戴資穎，昨天在中國大陸羽球公開賽第一輪，不幸敗在地主選手高昉潔拍下，是今年賽季第一次在單一錦標賽只打一場就出局，賽後小戴雖然在Instagram放上可愛的搞笑照，卻透過臉書粉絲專頁抒發心情，表示「即使到了排名第一，也依然要學習著承受輸的感覺。」

戴資穎今年賽季曾連奪5站賽事冠軍，締造過31連勝，也順利在雅加達亞運摘金，不過最近兩站BWF巡迴賽的比賽，未能再續佳績，上週日本公開賽止步第二輪，本週中國大陸公開賽一戰出局。

近日中國大陸羽球女將似乎慢慢找到克服「恐戴症」的方法，戴資穎接連在世錦賽8強賽、日本公開賽16強戰及中國大陸公開賽32強戰陸續敗給何冰嬌、陳曉欣及高昉潔三位大陸選手，當今世界球后被鎖定是必然的，如何再突破、提升，成了小戴必須面對課題。

戴資穎感性表示：「即使到了排名第一，也依然要學習著承受輸的感覺，因為那是嚐到勝利果實的必經過程，不論自己贏得多少勝利，得到多少冠軍....那都不能代表著永遠，輸輸贏贏是運動員生涯的常態，怎麼調適自己再重新來過，是最重要的，我不需要為自己多解釋什麼，懂的人自然會懂。」

下周的韓國公開賽戴資穎不會參加，來調整心情和身體狀態，為10月2日開打的YONEX中華台北羽球公開賽備戰，她寫道：「我只想要自己可以繼續走著我想走的路，享受在場上的每一刻，即使輸了必須面對這些，我依然要鼓舞著自己繼續前進，我們台北公開賽見：）。」

(中時電子報)

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