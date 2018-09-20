嘉市》選戰過招！涂醒哲質疑議會「綁手腳」蕭淑麗虧「枉當4年市長」

2018年09月20日 11:28 中時 廖素慧

嘉義市議長蕭淑麗在議員席上質詢市政。（廖素慧攝）

嘉義市議會預定下周起開臨時會、定期會，尋求連任的市長涂醒哲質疑，參選市長的現任議長蕭淑麗企圖藉議會開會綁住他，影響他選舉的腳步，有政治考量，蕭淑麗說「虧涂醒哲當4年市長還是狀況外」，臨時會、定期會是必須在法定期限內召開。

嘉義市政府發布新聞稿指出，本次市議會通知9月25日至10月4日，開10天臨時會後，隔11天後再開1個月的定期大會，預計10月15日至11月14日，定期會結束，10天後即投票，如此期程的安排，明眼人一看即知有政治性考量，建議市議會取消臨時會，並將定期會延至選後再舉行，以免滋生紛擾。

涂醒哲表示，2018年選舉投票日是11月24日，市議會不可能不知道，蕭淑麗議長已經完成登記參選下一屆市長，但市議會開臨時會和定期會，卻完全不考慮現任市長、議長均在參選，其他現任議員也都要競選連任，民間議論紛紛。

涂陣營指出，還有外傳國民黨正在推動嘉義市藍營候選人「競而不選」，疑有變相的搓圓仔湯、實質棄保的用意，涂醒哲強烈質疑，莫非這是蕭淑麗議長意圖以臨時會和定期會來綁住涂醒哲，以玉石俱焚的方式成就另一位參選人黃敏惠？

市長參選人黃敏惠陣營否認有外傳所謂搓圓仔湯之說法，駁斥是「子虛烏有」，市長受議會監督是法定職責，至於對市議會開會期程，沒有意見，政治人物的作為應以市民福祉為重。

蕭淑麗批涂醒哲「以小人之心度君子之腹」，「虧他當了4年市長，還不清楚議會法定1年開6次臨時會、2次定期會」，第4、5次臨時會預定9月25日起開會，接續開1個月定期會，都是在法定期限內，若延期恐難以在法定期限內舉行，涂市長之言實是「笑話」。

(中時 )