花開月正圓 中秋連假孔廟賞月趣

2018年09月20日 12:22 中時 張立勳

中秋連假即將到來，台北孔廟將在園區舉辦「望月懷遠儒風」一系列的藝文活動，22日晚間6時30分由天籟吟社舉辦的「天籟詠月詩詞吟唱」伴著月圓拉開序幕，詠唱月色絕景相關的12首古典詩詞分享給民眾，其中包含孔廟奉祀的南宋理學大師朱熹、清代大龍峒重要文學家兼教育家陳維英老師的大作，還有天籟吟社先賢的詩作，配合9月孔廟敬師月也有向先賢致敬的意涵在其中。

天籟吟社為台灣久享盛譽的傳統詩社，由林述三在大稻埕創立，至今已有90餘年歷史，長期推展詩學不遺餘力，是台灣詩壇最重要的社團之一。

現任理事長姚啟甲除了聘請學者專家定期講授詩學外，也帶領詩社積極參與各項推廣古典詩的活動，這次「天籟詠月詩詞吟唱」活動搭配中秋佳節，台北孔廟還特別準備了限量100份中秋點心小禮給現場參加民眾，還有華聲南樂團演出與中秋相互輝映的南管曲目，並有著漢服的工作人員穿梭會場、書法老師現場揮毫書寫祈福卡，空氣中傳來清雅桂花香，配合古詩吟唱頗有古代文人墨客以詩酒唱酬的風雅，邀請大家攜家帶眷來孔廟共度良時美景。

孔廟管委會指出，23日由孔氏宗親會舉行的儒茶闡道與雅樂賞析系列活動登場，上午10時至12時在孔廟儀門及欞星門長廊空間由茶道家孔一如辦理儒家茶席，佐以香道與古琴演奏，讓民眾現場參與，透過五感體悟茶道、音色與香風之美並與其交融其中。

下午2時至4時在台北孔廟4D劇院則有鋼琴家孔維良博士及小提琴家蔡依璇博士帶來一場音樂盛宴，以指尖流瀉出的悠揚旋律展現傳承與創新的新思維，將儒家文化深度、廣度及高度推向新境界，活動完全免費，請把握這難得的機會前來孔廟聆聽。

9月底台北孔廟即將迎來一年一度儒家盛事「台北市各界紀念大成至聖先師孔子誕辰2568週年釋奠典禮」，詳情請至「台北市孔廟儒學粉絲團」查詢最新訊息。

(中時 )