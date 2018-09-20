雨傘卡鼻孔 豆豆先生《凸搥3》搞笑再升級

2018年09月20日 11:41 中時 潘鈺楨

羅溫艾金森（左）繼續發揮他卓越非凡的搞笑功力。（UIP提供）

《凸搥特派員》第3集《凸搥特派員:三度出擊》主角羅溫艾金森3度回歸，飾演這名備受全球觀眾喜愛，卻老是出包搞烏龍的特務間諜。羅溫艾金森只要演出強尼英格力這名凸搥特派員，就一定會有各種肢體喜劇的搞笑橋段，他說：「我很喜歡演出視覺喜劇，我很喜歡做出很好笑的動作，我也很喜歡用各種方式跌倒。」

羅溫用「全身」來演戲，包括「鼻孔」。一幕他走進一間豪華的酒吧，點了一杯「倫敦旅鼠」調酒，這讓酒保和女主角奧菲莉亞忍俊不已。他隨後為了保持女王陛下密探的優雅風範，就向奧菲莉亞舉杯敬酒，但是當他喝了一口調酒時，酒保在酒杯上面放的一把小雨傘卻卡在他的鼻孔。想要讓一把小雨傘卡在鼻孔並不是一件隨隨便便就能做到的事，需要經過多次練習，還要被小雨傘刺痛很多次才能練到完美。

導演大衛克爾說：「我是前兩集《凸搥特派員》系列電影的大粉絲。這系列電影超搞笑的，而且連我的小孩都很愛看，全家都是羅溫艾金森的影迷。尤其愛看他主演的電視節目《非九點檔新聞》、《黑爵士》、《豆豆先生》，還有他主演的每一部電影，所以當我讀了劇本的初稿之後，我就愛上這部電影，劇本寫得真的很精彩，充滿了動作和冒險，我覺得我可以把這部電影拍得很讚。」

對製片克拉克來說，大衛克爾是幫助羅溫艾金森發揮他卓越非凡的搞笑功力的完美人選，他說：「大衛是一名擁有很棒的喜劇直覺的導演，他也非常擅長和必須獨自挑大樑演出整部電影的演員合作。羅溫真的是一個獨一無二的喜劇演員，他並不是一名『正常』的演員，他總是不按牌理出牌。他是一名搞笑風格獨特的喜劇泰斗，需要一個瞭解他獨特的搞笑風格的導演，幫助他把這部電影拍到最好。」電影明天在台上映。

(中時 )