保住2千億訂單 卡達確向英航太購24架颱風戰機

2018年09月20日 11:35 中時電子報 李靖棠

據英國金融時報（Financial Times）報導，在7月份傳出、不惜調高約40億美元（約1,225億台幣）的國債上限，也要強化軍事設備的卡達，近日由英國政府宣布，與英國航太（BAE Systems）公司的50億英鎊（約2,026.1億台幣）戰機訂單已拍板定案。卡達將採購24架颱風戰機（Typhoon）和9架鷹式教練機（Hawk trainers），這份大訂單也將為出口衰退的英國航太打入一記強心針。

英國范堡羅航展展出的颱風戰機。

英國防衛大臣威廉森（Gavin Williamson）表示，「這份由政府與企業共同努力，好不容易搶下的數十億英鎊訂單總算保住，有此挹注、將協助國防工業再次活絡，不僅加強英國與卡達合作關係，也能為英國帶來數千個工作機會、影響數千個上下游廠商。」

隸屬印度海軍、現役的英國航太鷹式教練機。（圖/印度海軍）

未來卡達的戰機與訓練機，將在英國西北部的蘭開夏郡（Lancashire）進行製造，而國貿大臣福克斯（Dr Liam Fox）則指出，與卡達的高額訂單、預估能為英國帶來至少35,000個工作機會，並讓9,000個地方企業能共同受惠。英國航太預計，首架卡達空軍（Qatari Air Forces）的颱風戰機將於2022年交付，除硬體購買外、此訂單中還包含了共同訓練、以及兩國空軍未來合作的方案。

由歐洲戰機公司研製的颱風戰機，屬於三角翼的多用途戰機。於1994年首次試飛，2003年正式投入服役行列，目前分佈於英、德、義、西和沙烏地阿拉伯的空軍。颱風戰機是集合便於組裝、高效能、匿蹤性、先進航電等特點於一體的多功能戰機。

至於鷹式教練機，是英國航太旗下一款單引擎噴氣式教練機，1976年正式投入服役，除英國空軍外，使用國家包含印度、澳洲、沙烏地阿拉伯、馬來西亞等。當年本欲選美洲豹攻擊機（SEPECAT Jaguar）為新式教練機的英國，最終因其過於複雜而另行生產鷹式。鷹式教練機屬於雙座版本，最大飛行距離為2,520公里，機身擁有5個掛彈點、可掛載約3千公斤的飛彈。除英國航太生產外，印度斯坦航太（Hindustan Aeronautics）也獲授權於當地製造。

但諷刺的是，與卡達有著最大矛盾且發動包圍封鎖的沙烏地阿拉伯，卻也在薩勒曼王儲（Mohammed bin Salman）於3月訪問倫敦時，砸下重金、向英國航太購買48架颱風戰機，此事也一度遭到英國反對人士的抨擊，認為倫敦當局兩面討好且從中獲得龐大軍事利益。

(中時電子報)