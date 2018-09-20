B肝變肝癌轉移腦部 企業主管勇敢抗病魔

亞大醫院肝膽胃腸科主任陳政國指出腫瘤位置。(林欣儀攝)

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患有B型肝炎多年的55歲莊姓企業高階主管，因工作忙碌、未定期追蹤，1年前開始感覺莫名頭痛、臉部抽蓄，就醫檢查發現腦部腫瘤，病理報告更顯示是肝癌轉移，但他不畏病魔、勇敢抗癌，積極接受肝癌栓塞治療並配合標靶藥物控制，目前病情趨於穩定。

亞大醫院院長、台灣顱底外科醫學會理事長許永信指出，莊男在企業擔任要職、工作忙碌且個性嚴謹，他自述近半年來常頭痛、臉部抽蓄，每次主持會議時都因抽蓄導致臉部表情怪怪的、引來員工議論，才毅然決定接受檢查。

透過腦部核磁共振檢查，醫療團隊發現莊男顱內有顆3.5公分大腫瘤，深入檢查才知是肝癌細胞轉移。肝膽胃腸科主任陳政國表示，肝癌轉移腦部的情況較少見，莊男應是癌細胞突破小血管屏障，之後隨著血液循環到腦部並落地生根、長出腫瘤。

經追查病史，醫療團隊發現莊男患有B肝多年、本來就是肝癌高危險族群，陳政國指出，莊男的腹部超音波檢查發現他右側肝葉有顆4公分大腫瘤，因靠近下腔靜脈、才轉移至腦部及肺部，先透過肝癌栓塞、配合標靶藥物治療，目前恢復良好；腦部轉移部份則施行手術及放療，至今無殘存腫瘤。

陳政國強調，B肝、C肝患者因罹患肝硬化、肝癌的機率較平常人高，應定期回診追蹤，而因醫學進步，肝轉移腦部的患者若能積極配合並透過栓塞及標靶治療，仍有治癒機會。

(中時 )

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