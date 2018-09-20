天然泉灌溉光復大閘蟹 近4000隻開放搶購

2018年09月20日 12:21 中時 張祈

江少乾的大閘蟹養殖場僅有他與妻子共同照顧。（張祈攝）

附加產品「活跳蝦」是上天給的禮物，每年約有400斤的產量。（張祈攝）

江少乾的大閘蟹養殖場僅有他與妻子共同照顧。（張祈攝）

江少乾說，新鮮的大閘蟹，清蒸最能保留鮮美口味。（張祈攝）

由光豐農會輔導的大豐大閘蟹養殖場，目前是全花蓮唯二養殖的大閘蟹的地點，老闆江少乾以山泉水灌溉，小海魚、玉米、南瓜取代人工飼料，9年來一路從存活率不到1成苦撐，今年存活率達3成，即便面臨大閘蟹售價不斷下跌，江少強堅持不漲價，他說，養螃蟹養出感情了，即便賺得不多，能撐下就好。

花蓮縣大閘蟹養殖全盛時期約有10餘家養殖場，因養殖成功率不高，加上進口低價大閘蟹衝擊，不少養殖場入不敷出，填平魚池回到老本行繼續耕田，江少乾9年前看上大閘蟹好價格，在投入上百萬在自家農地建立5000平方公尺大的養殖場，還上山拉了2公里的水管，以山泉水作為水質，開啟了他的大閘蟹發財夢。

「明明怎麼算都會賺錢，自己卻怎麼養怎麼虧錢！」江少乾說，每年投入十餘萬買蟹苗，一隻指甲大的蟹苗約10元，等待9個月時間等收成，但經驗不足，加上大閘蟹未能適應山邊環境，1萬2千隻螃蟹竟收成不到1000隻，連一成都不到，就這樣連續3年，每年虧本養，直到近幾年才有3成以上的收成。

江少乾說，最好的時候可以收成賣到80萬，最差的時候，可能成本都回不來，賺多的那年就補足虧本的那年，就這樣一路撐到現在，要填平又捨不得，現在也有固定的往來客戶，每年中秋節前夕就打來「要蟹」。

也因為江少乾堅持使用無毒養殖，選用中央山脈山泉水，每年還有「上天的禮物」約有4、500百斤的活跳蝦收成，成為另類的「外快」。江少乾說，他的大閘蟹味道鮮美、蟹塞乾淨得讓同業懷疑是漂白過的，今年收成約3600隻，按重量計費，2兩一台斤約1200元，可現場購買帶客料理，也可電話預購宅配到家。

(中時 )