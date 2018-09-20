《全台最速報》小野辭2公職專心輔選 柯P酸陳菊 姚人多也應請辭

《全台最速報》小野辭2公職專心輔選 柯P酸陳菊 姚人多也應請辭

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中時電子報
綜合報導

《全台最速報》小野辭2公職專心輔選 柯P酸陳菊 姚人多也應請辭

◎小野辭2公職專心輔選 柯P酸陳菊 姚人多也應請辭

台北市長柯文哲找來小野擔任競選總幹事，但外界質疑小野身兼北市文化基金會董事長、影視音學校校長，此舉有違行政中立，小野雖2職務未領薪水，但昨仍宣布辭職。柯今早受訪時表示，「我們比較古意，人家講我們就做」，應該每個陣營都比照辦理，「辭掉總統府秘書長，她不是蘇貞昌的總幹事嗎？」

◎雲林縣長參選人王麗萍 告立委蘇治芬誹謗

雲林縣長參選人王麗萍20日上午在虎尾厝沙 龍成立競選總部，隨後針對立委蘇治芬在臉書指她是張榮味家族選舉側翼，前往雲林地檢署控鈴控告蘇誹謗，意圖使人不當選。蘇回應，「她知道什麼叫選舉側翼嗎？如果對她是委屈，那就好好選吧！我也會祝福她」。

◎營養午餐惹禍？南市近百學生食物中毒

台南市傳出永康、後甲、海佃國中食用由團膳業者提供營養午餐菜餚後，18、19日兩天陸續傳出學生腹痛、腹瀉等症狀，少數嘔吐，截至9月19日19時止共計89人出現疑似食品中毒症狀，67人就醫，多數學生症狀都已緩解。

◎仇家回禮 狹路相逢 持西瓜刀砍5刀血濺街頭

仇家「回禮」？嘉義市昨晚發生持刀當街砍人事件，嫌犯劉姓男子涉嫌持刀砍殺蔡男後，20日凌晨投案，2男疑因金錢糾紛，5月間蔡男持刀砍傷劉男，劉男懷恨在心，隨身帶西瓜刀，昨晚冤家狹路相逢，劉男出刀砍蔡男5刀，蔡男送醫時呈現出血性休克，無意識，經急救後脫險，目前在加護病房觀察中。

(中時電子報)

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