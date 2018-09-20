高雄》主視覺用綠色高麗菜 韓國瑜自嘲：我越來越像民進黨

韓國瑜競選主視覺採用綠色高麗菜，強調永遠不忘根，與農民站在一起。（林宏聰攝）

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韓國瑜20日與年輕設計師王律涵（左）共同發表競選主視覺。（林宏聰攝）
韓國瑜20日與年輕設計師王律涵（左）共同發表競選主視覺。（林宏聰攝）
南投民間鄉薑農贈送20箱薑黃茶包，放在韓國瑜競選聯絡處供支持者品嘗。（林宏聰攝）

國民黨高雄市長參選人韓國瑜20日宣布競選聯絡處啟用，並發表競選主視覺，以綠色高麗菜為設計重點，外界議論色調偏向綠營，他大笑說：「你不覺得我越來越像民進黨嗎？」強調未來擔任高雄市長會不分藍綠，只要有心衝刺經濟的人，都歡迎加入市府團隊，「我不會那麼小鼻子、小眼睛！」

20日是選戰倒數65天，韓國瑜準備65顆高麗菜，慶祝競選聯絡處正式啟用；他說，這次選舉要首創不設總部，也沒有後援會主委、總幹事，也沒成立各區後援會、不買票請客送禮、不委託募款，全部是自發性力量。

他公布競選主視覺設計，圖樣上方的斗笠與正中的高麗菜構成「高」字形，代表高雄，他強調，用高麗菜是因為跟菜有感情，農民從土裡種出來的，代表接地氣，不忘根，念茲在茲還是跟農友在一起，也顯示他有決心將農產品、畜產品、花卉大量外銷，以高雄為集散地。

此外，加註的字樣「賣菜郎」是他過去行業、「CEO」則代表高市不需要高高在上的市長，而是執行長型的市長來為城市賺錢，並以「打造高雄、全台首富」為競選主標語。

22歲設計師王律涵今年大學剛畢業，6月加入韓國瑜競選團隊，她說，韓國瑜對年輕人非常信任，溝通時唯一指定要用高麗菜意象，其他均交給她全權設計，倒是她和團隊自我要求高，討論修改無數次、畫出3個版本供挑選，韓國瑜一下子就選中這幅高麗菜「高」字圖。

她說，這次設計色調特別低調，不會太過鮮明，主要是想凸顯沉穩風格，「簡單的線條、純粹的本質」與韓國瑜本人非常搭配。

不過，高麗菜整顆是綠色的，是否擔心與民進黨色調混淆？韓國瑜笑著說：「你不覺得陳其邁越來越像國民黨、我越來越像民進黨？」他補充說，這次選舉他沒有錢，只能當個快樂的鞋匠，奮發向上，希望年底他當選高雄市長之後，將來是不分藍綠的年代，不管是誰，只要有心拚經濟，都歡迎加入市府團隊，一起來衝刺高雄。

韓國瑜競選團隊發言人、南投立委許淑華也特別到場，並與當地薑農帶來20箱、2萬包薑黃茶包，將放在競選聯絡處，與每個來替韓國瑜加油打氣的鄉親分享。

(中時 )

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