《顛父人生》女主角 愛上賣場男同事

2018年09月20日 12:07 中時 潘鈺楨

桑德拉惠勒（左）與法蘭茲羅戈斯基談起戀愛。（前景提供）

2018年金馬影展公布新一波片單，年初在柏林影展獲得基督教評審團獎及柏林藝術戲院聯盟獎肯定的《賣場華爾滋》（In the Aisles）受邀搶先展映，引起影迷興奮討論。電影早在開拍前就先已以深刻動人的劇本拿下德國劇本獎最佳劇本（German Screenplay Award），隨後也獲得素有「德國奧斯卡」之稱的德國電影獎最佳影片、最佳攝影、最佳男主角、女配角等四項大獎提名，男主角法蘭茲羅戈斯基（Franz Rogowski）最後也以片中寡言卻感情豐沛的表演奪得影帝獎座。

片中女主角由《顛父人生》的桑德拉惠勒（Sandra Hüller）擔任，其表演功力早就受到柏林影展及歐洲電影獎影后大獎肯定，導演湯瑪士斯圖伯（Thomas Stuber）表示自己和桑德拉老早就約好要合作，這次終於特別為她量身打造了這個憂傷複雜卻又渴望愛情的角色。男主角法蘭茲羅戈斯基則是目前最炙手可熱的歐洲演員之一，曾在《維多莉亞》、麥可漢內克執導的《完美結局》等片中演出的他，被形容為「稱霸」今年的柏林影展，因一手主演《賣場華爾滋》及《跨過絕境》（Transit）兩部提名金熊獎的作品而受到國際注目。

《賣場華爾滋》背景設定在一家現代時髦的大型賣場，描述一位木訥的新進男員工在融入賣場小社會之際漸漸愛上女同事，兩人試著在彼此身上找尋光亮，卻因各自不堪的背景而裹足不前，細膩內斂卻爆發力十足的揪心密戀，成為本屆金馬影展不容錯過的浪漫大作。金馬影展將於11/5開始，10/28開放售票。電影將於金馬影展搶先首映，預計年底在台上映。

《賣場華爾滋》中，一心想脫離不堪過去的克里斯汀開始了在大賣場的工作，內向的他也努力試著融入這個神秘的新世界。在貨品架與堆高機之間，他不僅獲得了嶄新友誼，更對同事瑪莉安產生了甜美愛慕。瑪莉安已是有夫之婦，但兩人卻越走越近。當愛情逐漸將縱橫的走道昇華成天堂樂園，瑪莉安卻在某一天無聲無息地消失。《賣場華爾滋》將於年底上映，詳細電影資訊請上前景娛樂粉絲專頁www.facebook.com/ffe.tw查詢。

(中時 )