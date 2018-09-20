縱火燒死6人還辯「我是清白」 檢：滅門犯行應判死

2018年09月20日 11:55 中時 林偉信

新北市男子湯景華前年到翁姓男子家騎樓縱火害死6命，最高法院20日召開生死辯，湯男在法庭上大言不慚地說「我是清白的」，蒞庭檢察官斥責湯男犯後沒有悔意，且犯下滅門的犯行，應將他判死，庭末審判長諭知全案辯結訂的10月4日上午宣判。

2014年湯男到新北市三重餐廳用餐，和在店內用餐的翁男發生爭執，他對翁等人提出傷害等告訴，但法院判決翁等人無罪確定，引發湯男不滿，前年3月間，湯到翁住處樓下，以在機車上點火後離開，大火造成翁的父母及親人共6人被燒死，一、二審都將他判死。

最高法院召開生死辯提訊湯男，他的律師主張放火燒死人是間接故意，並非兩公約最嚴重的犯行，不應該判處死刑，並主張湯男患有精神疾病，沒有就審能力，但審判長隨即反問，如果沒有就審能力，湯男如何簽下律師的委任狀?律師一時語塞無法回答。

檢察官氣憤地當庭痛斥湯男明知住戶在夜間睡覺，還故意放火燒死，這是滅門之舉、犯行重大，檢察官並代死家屬發表聲明，希望法官將湯男判死定讞，伸張人間司法的公義。

辯論終結後，審判長問湯男有沒有什麼話要說，他花了15分鐘不斷重申檢方指控不是事實，他只是到現場倒垃圾也沒有撥開監視器後縱火，並聲稱「我是清白」，庭末審判長諭知全案辯結，下月4日宣判，將湯男還押看守所。

(中時 )