文金三會 蓬佩奧：美國準備好立即與北韓展開對談

2018年09月20日 11:59 中時電子報 吳映璠

南北韓領導人19日在平壤簽署《平壤共同宣言》，並承諾將盡速達成朝鮮半島無核家園的目標，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）當天稍晚發布聲明，除了肯定兩韓峰會成果，也表示美國已準備好立即與北韓展開對談，並期待北韓去核武目標能在2021年初前達成。

北韓最高領導人金正恩與南韓總統文在寅19日正式簽署《平壤共同宣言》。（美聯社）

文金三會順利催生出和平宣言，美國總統川普相當滿意峰會成果，更在個人推特上直呼「好興奮」，國務卿蓬佩奧稍後發出聲明，表示美國相當歡迎兩韓領導人重申實現朝鮮半島無核化的目標，以及同意在美國及國際原子能總署（IAEA）人員的陪同下永久拆除寧邊（Yongbyon）核子設施。

Kim Jong Un has agreed to allow Nuclear inspections, subject to final negotiations, and to permanently dismantle a test site and launch pad in the presence of international experts. In the meantime there will be no Rocket or Nuclear testing. Hero remains to continue being........ — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2018年9月19日

....returned home to the United States. Also, North and South Korea will file a joint bid to host the 2032 Olympics. Very exciting! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2018年9月19日

此外，美國也相當歡迎北韓最高領導人金正恩信守川金會上做出的承諾，同意在美國及國際專家見證下，拆除東倉里引擎試驗場和火箭發射台，這將是北韓全面終結核武的重要一步。

蓬佩奧指出奠基於上述北韓所做的承諾，「美國已經準備好立即與朝鮮民主主義人民共和國展開對話」，在聲明中使用了北韓的正式國名。

聲明中也指出，蓬佩奧已邀請北韓外交部長李容浩（Ri Yong-ho）在下周聯合國大會開會期間於紐約會面，同時美方也已邀請北韓代表與美國北韓政策特別代表畢根（Stephen Biegun）在奧地利維也納舉行會談。

蓬佩奧表示，美朝對話重新啟動，期待北韓能在2021年前順利達成去核武目標。

川普相當滿意兩韓峰會成果，19日更向白宮記者透露上周已收到金正恩來信，希望能夠促成第二次會面，川普更說川金二會目前已在著手進行。

(中時電子報)