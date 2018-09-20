台北》姚文智請鬼拿藥單？林濁水：為何別人不找阿扁加持？

2018年09月20日 11:53 工商 崔慈悌

民進黨台北市長參選人姚文智找上前總統陳水扁擔任最高顧問，民進黨大老林濁水今天暗諷為何其他民進黨候選人不去找阿扁加持？「只有姚一個迢迢南下，他們是票己經太多了嗎？還是根本自我放棄了」。

姚文智昨天拜訪前總統陳水扁，姚稱扁為有史以來最好的台北市長，扁則允諾擔任姚的選務及市政最高顧問。陳水扁不僅給予姚文智過去他在幾場大選中勝選的經驗分享，也給予他未來市政的建議，希望未來市政主張推動，能再創下佳績。

對此，林濁水今天在臉書表示，姚文智拜訪陳水扁，扁當面稱許姚贏面大，姚欣欣然，「似乎接受陳水扁加持很受用」。

但是他說，怪，民進黨縣市長候選人，包括陳水扁在地的，為什麼都不就近找陳水扁加持，只有姚一個迢迢南下，他們是票己經太多了嗎？還是根本自我放棄了。

網友則是紛紛在林濁水的臉書上留言，「找一個犯人，我也是醉了」「彼此都需要舞台，沆瀣一氣」。

也有網友表示，有句老話：人非聖賢，誰能無過？承認錯誤，努力往前，才能真正的重新開始，對於曾經為國家的領導人，政治迫害或黨派打壓也好，貪汙人民的錢一句交代跟認錯都沒有，有拿錢的事實，卻沒有道歉認錯的可能，請問人民情何以堪？「姚先生選擇跟誰站已經無感了！重要的是人民也有智慧選擇誰才是適任的執政台北的領導者。」

(工商 )