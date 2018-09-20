北北桃YouBike傷害險10月上路 保障騎乘者安全

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台北市、新北市及桃園市YouBike今年6月加保第三責任險後，今再宣布納保「傷害險」，若騎乘者發生意外傷亡，最高可理賠100萬元，不過由於傷害險需要個人資料，民眾須先透過YouBike官網或Kiosk自動服務機登入個資才能啟用，民眾不必負擔投保費用，即起就可開始登錄，10月1日正式上路。

YouBike原只投保公共意外責任險和產品責任險，騎乘者自傷或導致他人傷亡均沒理賠，今年6月北北桃納保第三人責任險，不過「認車不認人」，只有騎乘車號A、F、H開頭車輛納保，且發生事故僅賠償「被撞者」最高200萬元；10月加保的傷害險，則實際保障騎乘者安全。

有別於第三人責任險，傷害險是認人和租借地，若YouBike會員同意納保，須先在YouBike官網或Kiosk登錄身分證字號、生日及手機號碼，10月起在北北桃地區借車均可納保。騎乘者若遭受意外事故導致失能，或15歲以上者意外死亡，最高可獲100萬保險理賠，至於受傷導致住院，每天有住院醫療保險1000元。

北市交通局提醒，民眾即日起已可到官網和機台進行個資登錄，發生事故時，保險公司理賠程序將調閱事故當次YouBike租借紀錄、醫療證明與登錄卡片個人資料是否相符，因此使用卡片者和平台個資登錄者須為同一人，才可享保險理賠。

民眾若有保險相關疑問或申請理賠事宜，可撥打國泰產險公司免付費客服電話：0800-036-599按2。

(中時 )

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