不穿「金士曼」改穿「亞曼尼」 泰隆艾格頓創《億萬男孩俱樂部》

2018年09月20日 12:08 中時 潘鈺楨

安索艾格特。（甲上提供）

繼《華爾街之狼》後又一世紀最狂金融詐騙案搬上大銀幕，電影《億萬男孩俱樂部》由好萊塢新生代兩大男神《金牌特務：機密對決》泰隆艾格頓、《玩命再劫》安索艾格特，攜手凱文史貝西及艾瑪羅勃茲主演。電影改編自「華爾街之狼」本人喬登貝爾福成名之前故事，由身家破億美元的多金富少與上流社會人士組成的「億萬男孩俱樂部」，利用「龐氏騙局」手法讓許多投資者血本無歸，其中更不乏有許多金融界大佬都受騙，震驚全球的華爾街史上最大騙局。主角泰隆艾格頓坦言自己猶豫了很久才下定決心接演，他說：「這是我遇過最複雜又難演的角色，但我決定接受挑戰。」

安索艾格特與泰隆艾格頓分別演出「億萬男孩俱樂部」創辦人喬杭特與副手迪恩卡尼，整部電影的演員平均年齡幾乎都在25歲上下，100%真實還原當時年輕富二代集結的奢靡盛況。不過泰隆表示這是他從影以來演過最困難的角色，但和他有多場精采對手戲的安索卻舉起大拇指盛讚他完全感覺不到泰隆緊張，且泰隆隨著劇情起伏的爆發情緒更會讓觀眾看到他截然不同的精湛演技。

取材自30年來華爾街最大金融詐騙案。金融神童喬杭特(安索艾格特飾)和人脈超廣的迪恩(泰隆艾格頓飾)一心想踏入上流社會，他們聯手創辦了「億萬男孩俱樂部」，標榜只有多金富少才能成為會員，吸引不少富二代爭相加入，透過龐氏騙局集資，用別人的錢供自己揮霍。他們紙醉金迷的奢華生活也吸引了全美各地的投資者主動上門，一夕之間，喬和迪恩開始了高達數千萬美元的金錢遊戲，用轉移資金來支付開銷，最後更鋌而走險，步步陷入無法自拔的深淵。電影10月19日在台上映。

(中時 )