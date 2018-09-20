浴火重生 80年老餅鋪再展風華

2018年09月20日 12:06 中時 李其樺

泰香餅舖在上周日改裝完成，相比以前老店，店內更為明亮寬敞，且地板、天花板材質使用木板，契合老街懷舊風味。（李其樺攝）

泰香餅舖近日老店換新裝，重新試營業，負責人周昭安（中）手持餅舖知名產品水果餅，許多鄉親得知，也登門道賀，並購買月餅捧場。（李其樺攝）

泰香餅舖知名的水果餅已經開始上架銷售。（李其樺攝）

泰香餅舖這周起開始試營業，民眾可以在這裡買得到各式月餅。（李其樺攝）

周家泰香餅舖第一代使用的古早製餅模具，歷經火災仍完好無損，現在放在展示櫃供民眾觀賞。（李其樺攝）

新化中正老街泰香餅舖今年5月間遭逢祝融之災，不僅店面付之一炬，也連帶波及周邊餐飲店和童裝店，損失慘重。近日老店換新裝，以嶄新門面重新出發，讓這間80年歷史的老店繼續延續生命力。

泰香餅舖負責人周昭安大兒子周信賢表示，當初火災發生後，家族討論如何善後，母親因為年事已高，主張乾脆從此歇業不做，轉租店面給他人；不過他認為現在的中正老街已經很少有原汁原味的老店，加上老店為祖傳心血，也是父親一生事業，就此收掉很可惜。幸好他的姪兒願意接手，於是大家才決定讓泰安餅舖重新經營下去。

周信賢表示，餅舖內部裝潢重新改裝，加上左右2間店家重新裝潢費用、租金賠償，前後共花費3、4百萬元，泰香餅舖在上周日改裝完成，相比以前老店，店內更為明亮寬敞，並保留開店之初使用的古早製餅模具提供展示。

另外，因應中秋節到來開始試營業，除了展售蛋黃酥、綠豆椪，也可以買到泰香餅舖知名的水果餅、椪餅，預計年底大門和招牌修復完畢後，會正式重新開幕。

(中時 )