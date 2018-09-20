台中》建國市場周年慶 龍燕相見不相逢

台中市建國市場辦兩周年慶活動，市長林佳龍應邀上台，國民黨市長參選人盧秀燕則直接進入市場拜票，其支持者在舞台隔條街外舉起牌子。（馮惠宜攝）

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林佳龍和綠營議員一起參與活動並共同吃湯圓。（馮惠宜攝）
林佳龍和綠營議員一起參與活動並共同吃湯圓。（馮惠宜攝）
盧秀燕進入市場一一和攤商握手尋求支持。（馮惠宜攝）

台中市建國市場20日舉辦二周年慶活動，台中市長林佳龍受邀參與建國市場自治會在市場外舉辦的慶祝活動，而國民黨提名市長參選人盧秀燕則因無法上台，直接進入市場和攤商一一握手尋求支持；會後林佳龍斥盧秀燕抹黑、粗魯，個人造勢不應喧賓奪主；而盧秀燕稱原本要共襄盛舉，但主辦單位說不方便，所以就直接進入市場拜票。

台中市建國市場是全台中市最大的公有批發市場，兩年前遷址到東區建成路新址，市場自治會20日上午在市場前榕樹下搭建舞台，準備湯圓、仙草茶歡慶兩周年慶。

台中市長林佳龍應邀上台致詞，而原本也要來共襄盛舉的盧秀燕抵達後聽聞主辦單位指稱不方便安排她上台，隨即直驅市場內，一一和攤商和來採買的民眾握手尋求支持。她也強調這也不是第一次受到阻擋，他也不想勉強主辦單位。

林佳龍也強調，說市府阻擋上台，這又是抹黑，建國市場辦中秋活動大喜事，很早就決定了，個人要造勢盡量不要喧賓奪主，這畢竟是建國市場自治會辦的活動，這樣的行為是比較粗魯，許多民意代表也常來建國市場，但拜訪時都會特別注意不要影響主辦方的活動以免影響店家生意。

建國市場管理自治會長蔡鈴欽指稱，今天市場的大活動，因此告知盧陣營進行政治競選活動並不洽當，盼他安排改天來拜訪。

盧秀燕則強調，自己96年時已開始努力修法讓公有市場攤位可轉讓，是早在林市場都還沒開始進行服務之前，台中市場包括建國市場長期以來都有他努力的足跡，並強調自己和公有市場密切的程度可能超乎林市場的想像。

(中時 )

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