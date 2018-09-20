紅燈等太久卻沒車經過 議員廖先翔推「智慧號誌」改善

汐止區民眾抱怨不少紅綠燈等待時間太長，市議員參選人廖先翔提出「智慧號誌」解決方法。(宋原彰攝)

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宋原彰

汐止區不少非主要幹道因設置太多紅綠燈，引起民眾抱怨連連，新北市議員參選人廖先翔就提出「智慧號誌」解決方法，透過影像辨識系統和車流量數據，決定號誌是否要變換，同時也能解決汐止特定時段的龐大的車流量，希望打造智慧節能的新北市。

廖先翔表示，聽過不少民眾說汐止區太多路段紅燈的等待時間太長，可是綠燈車道卻根本沒有幾台車經過，導致原本推算的通勤時間要再增加不少，甚至直接遲到，「所以，我想要推動智慧號誌政策。」他說透過「聰明的紅綠燈」，長期下來能省下民眾無數的時間成本與燃料成本。

對於智慧號誌的執行，廖先翔認為應分為兩個階段，第一階段是「局部交通改善」，在車流量不大的路口，設置影像辨識系統，依照有無車輛通行來決定號誌是否變換。第二階段是「全市的交通優化」，讓號誌運作能配合整體的車流量調整，而非死板地按照原設定秒數變換。

交通部表示，汽車在市區行駛時，空轉時間約佔總時間的四成，而最大原因是交通號誌太落後，美國官方數據顯示，智慧號誌的設立，總車程時間預計能降低25％、引擎空轉時間更減少40％，縮減21％的廢氣排放量。但目前台灣智慧號誌仍不普及，廖先祥說「許多國家已經在嘗試智慧號誌的實施，相信我們也能跟上國際的趨勢。」

(中時 )

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