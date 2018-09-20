生意不好收攤！汐止鐵道市集淪為收費停車場

2018年09月20日 12:13 中時 宋原彰

汐止火車站旁的鐵道市集2014年風光開幕，不料一年後因生意慘淡而收場，現已變成收費停車場與二手車行。(宋原彰攝)

止火車站旁的鐵道市集2014年風光開幕，不料一年後因生意慘淡而收場，現已變成收費停車場與二手車行。(宋原彰攝)

位在汐止火車站旁的鐵道市集，2014年開幕，大手筆在鐵路高架橋下做橋墩彩繪、搭設帳棚供民眾登記擺攤，吸引不少人潮，如今彩繪、裝飾依舊，原場地竟變成收費停車場和中古車行，地方人士不解「明明牆面寫鐵道市集，卻沒有攤位，變成停車場？」鐵路局坦承生意差，已結束營運，近期會請業者將牆面重新粉刷。

汐止鐵道市集2014年開幕，位在大同路與建成路交叉口的高架鐵路橋下，當時大手筆將四座鐵道橋墩畫上彩繪，寫下「鐵道市集」四字和各式卡通圖案，還裝設圓形拱門與搭設帳棚，吸引近一百個攤位進駐，還會不定期舉辦摸彩和邀請藝人表演，屬汐止區相當熱鬧的市集。

不料市集舉辦不到一年，卻因了無新意、離市中心走路稍有距離，在人潮不斷減少之下，只好宣告停止營運，改為停車場與二手車行。不過業者並無公開歇業消息，導致許多在地人或觀光客到現場後相當傻眼。市集的彩繪裝飾、圓形拱門等都還留著，也讓地方人士不解「既然不做了，就把『鐵道市集』塗掉，不然容易引起誤會，以為是停車場惡意霸佔場地。」

鐵道市集業者表示，生意不好之下，當初在短短時間內，就決定將市集收起不做，並轉租給停車場業者和二手車商。管理該土地的鐵路局表示，2014年將土地租給業者後，確定該土地作為商業用途，只可惜作成市集，卻沒有辦法吸引大量人流，導致關閉；近期會要求業者重新粉刷，並提出將場地重新整理的企劃書，避免造成民眾不必要的誤會。

(中時 )