C羅哭了！轉會後歐冠首秀含冤領紅牌

葡萄牙球星C.羅納多（右）在效力尤文的歐冠首戰領到冤枉紅牌，退場時忍不住落淚。（路透）

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中時電子報
／綜合報導
C.羅納多看到裁判掏出紅牌，不可思議的掩面倒地。（美聯社）

曾經拿過5座歐洲冠軍聯賽冠軍的葡萄牙球星C.羅納多（Cristiano Ronaldo），本季轉會至義甲的尤文圖斯，成為「斑馬軍團」制霸歐洲的希望所繫。C羅20日上演效力尤文的歐冠首秀，竟在第29分鐘含冤領到紅牌，讓他落淚退場。

這是C羅生涯第154場歐冠出賽，第一次領到紅牌！儘管最終尤文靠皮亞尼奇（Miralem Pjanic）罰進兩顆12碼球，仍於客場2比0擊敗西甲的瓦倫西亞，但若C羅的紅牌遭追加禁賽2場以上，他將會錯過作客老東家英超「紅魔」曼聯之戰。

「足球之耻！這些人想毀掉我弟弟！」C羅姊姊凱蒂（Katie Aveiro）在IG上替弟弟叫屈，「男兒有淚不輕彈，他們想要打倒你，但他們不會成功，正義終將到來。」

對於紅牌判決，C.羅納多（右）不服氣的瞪著德籍裁判布瑞赫（中）。（路透）

C羅是在角球進攻跑位時，撞倒了瓦倫西亞後衛穆里歐（Jeison Murillo），重播畫面顯示他的手的確有碰到對手頭部，但動作和力道都不大，由於穆里歐誇張倒地，C羅還上前拍了一下對方的頭部。

由於歐洲足聯賽事尚未使用VAR（影像助理裁判）系統，德籍裁判布瑞赫（Felix Brych）在徵詢球門線裁判之後，決定掏出紅牌。C羅看到後不可置信的抱頭倒地，離場時還留下委屈的淚水。

「我只能說，如果有VAR，將有助於裁判處理這個狀況，」尤文教頭阿萊格利（Massimiliano Allegri）說：「在歐冠比賽中，開賽20分鐘就因為這種狀況得剩10人應戰，實在令人失望，現在只能希望他的禁賽不會太多場。」

尤文後衛波努奇（Leonardo Bonucci）則對裁判的紅牌判決感到驚訝，「雖然我離得有點遠，但感覺上是個很正常的碰撞，好像還是穆里歐先把手架在C羅身上。他在更衣室超級生氣，不幸的是裁判眼睛看不清楚，我們能怎麼辦呢？」

(中時電子報)

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