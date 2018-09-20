動保志工遭爆棄狗　動保所澄清：是「TNR犬」

汐止長青里長陳建興發現黑色米克斯竟是基隆動保所的領養犬，懷疑該犬遭志工棄養。(宋原彰翻攝)

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宋原彰
長青里長陳建興2016年也發現一隻黃色米克斯屬基隆動保所志工，如今又再發現另外一隻。(宋原彰翻攝)

汐止五指山上個月發現不少流浪狗在山區徘迴。長青里長陳建興檢驗狗身上晶片後，發現其中一隻米克斯犬屬基隆動保所一名楊姓女志工所認養，懷疑該犬被棄養，基隆動保所怠忽職責。基隆巿動保所解釋該犬是TNR（誘捕、絕育、回置）流浪犬，應該是被路人帶走、棄置山區，並指稱是里長不願交還狗。雙方各持一辭。

陳建興今年7月在山區找到五隻沒看過的米克斯犬，檢驗其晶片後，發現其中一隻身上晶片有標記領養人為基隆動保所的楊姓女志工，且領養地與發現處相隔近20公里，狗的歲數不小，不可能走到里內山區，懷疑被志工領養後再遭棄養；他表示該志工兩年前也在同個山區棄養過另一隻狗，行徑相當惡劣。

基隆動保所長陳瑞濱解釋，該犬是TNR流浪狗，楊姓志工僅是發現後將其絕育，野放回原處，所以晶片才會顯示該志工為領養人；認為是路人帶回家中飼養後，發現不適合，才棄養至五指山區。陳瑞濱也提出質疑，接獲通報時，里長說有將狗用繩繫住，等他們到現場，狗已不在，「從頭到尾都沒看到那隻狗，請里長交出來，他也不願意。」

陳瑞濱表示，楊姓志工跟本不知道長青里在哪，不可能棄養；認為陳建興應主動聯繫新北市動保處，將狗抓到後，再由他們接手處理，而非一再汙衊志工。陳建興也反問基隆動保所，事發之後，楊姓志工三番兩次打電話給他，詢問里上負責流浪狗照顧的志工姓名，「可能怕被新北市罰錢，所以想更改晶片資料？」認為基隆動保所根本沒能力管理好志工。

陳瑞濱強調，該志工只是晶片登記人，並非棄養行為人，會一直打電話，只是因為里長不願意交還狗，他們也不能跨越轄區抓狗，所以才希望里長主動聯繫新北動保處，並將晶片上的領養人改為里上志工，避免再次造成誤會。

(中時 )

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