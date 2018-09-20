脫褲子戳肛門性騷小選手 體橾教練竟辯：又不是只有我

2018年09月20日 12:31 中時 鄭舲

人本教育基金會今年初接獲檢舉，宜蘭羅東國中游姓體操教練在訓練時除了會以三字經辱罵及體罰學生，還有脫褲子、以手指戳肛門等性騷擾行為，游姓教練接受調查時卻說「又不是只有我」，凸顯體育界長期不當訓練文化。人本呼籲蔡政府，別只看到亞運奪17金的風光，卻忽略這些訓練過程的不當，讓選手成為為國家或教練爭名的工具。

人本執行長馮喬蘭指出，早在2015年游姓教練就曾被申訴有打男選手頭的相關紀錄，今年人本接獲體操隊家長申訴後，即向宜蘭縣教育處當面提出對游姓教練的檢舉。但羅東國中性平會雖然認定本案性騷擾成立，卻認定他只是「性平意識不足」，只讓他接受性平教育及記過，還是繼續帶學生。

馮喬蘭說，如果今天是成年人被用手指戳肛門，「法院會說只要進行性平意識教育就好嗎？」這不是單一事件，而是體育界長期瀰漫的腐敗、封建文化。人本要求宜蘭縣政府針對本案重啟調查，讓性騷擾教練離開體操隊，教育部也應專案調查宜蘭縣體操選手及學生，建構安全體操環境。

民進黨立委張廖萬堅表示，他長期關心基層體育，也曾接獲家長陳情，暴露體育界長期不科學的訓練方式。張廖萬堅建議未來在培訓專任教練時，研習中要加入性平、禁止體罰相關課程，同時有不良紀錄的專任教練，也要比照教師給予註記，不能再拿到學校聘書，才能遏止不良的惡性循環。

教育部體育署副組長蔡忠益回應，教育部對體罰、性侵都是零容忍，針對個案會發函宜蘭縣政府了解狀況，也會專案訪視學校，依法處理，勿枉勿縱。對於專任運動教練，每年也會進行例行訪視，將性平、體罰觀念加入專業課程，讓教練對於哪些指導行為不適當有基本認知。

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(中時 )